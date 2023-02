La brecha de género en el hogar se reduce tras la pandemia, según un estudio de la Fundación 'la Caixa'

Dentro de pocos días se cumplirán tres años del inicio de la pandemia de la covid-19. Desde entonces, la brecha de género en el total de horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado se ha reducido, pasando de nueve horas semanales antes de pandemia a un diferencial de cinco horas en 2022. Así lo acredita el estudio Desigualdades de género en el trabajo remunerado y el no remunerado tras la pandemia del Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", llevado a cabo por Lídia Farré, de la Universidad de Barcelona, y Libertad González, de la Universidad Pompeu Fabra y la Barcelona School of Economics (BSE).



En lo que respecta al cuidado de los hijos menores, esta investigación asegura que los hombres dedican unas tres horas más a la semana, mientras que las mujeres dedican tres horas menos. Las causas de esta mayor implicación por parte del género masculino se debe, según el estudio, a la promoción de horarios laborales más flexibles y a una mayor exposición o haber dado un paso al frente en cuanto a las responsabilidades familiares durante el confinamiento.

Además, se observa un mayor equilibrio en el reparto de las tareas domésticas, aunque las mujeres siguen siendo las principales responsables de ellas, dedicándoles un 62% de su jornada, mientras que los hombres les dedican un 43%. Concretamente, en mayo de 2022, el diferencial era del 17% frente al 23% de marzo de 2020. Hacer la colada, las reparaciones y la limpieza del hogar son las tareas domésticas en las que ha disminuido esta diferencia.

Balance durante el confinamiento

Si hablamos del balance durante estos tres últimos años, las investigadoras mostraron, a través de otros estudios realizados, que, entre marzo y mayo de 2020, los hombres dedicaron 14 horas semanales menos al trabajo remunerado, pasando de 37 horas a 23 horas semanales, mientras que las mujeres redujeron su jornada laboral en 11 horas a la semana, pasando de 25 horas a 14 horas.

Durante el confinamiento, las mujeres trabajaron, de media, 14 horas más que los hombres a la semana

En cambio, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado (labores del hogar y cuidado de los hijos) se incrementó en ambos casos. Los hombres destinaron diez horas más a la semana a las tareas domésticas y a la atención de los hijos menores (de 24 horas a 34 horas semanales), mientras que las mujeres dedicaron 12 horas más a estas funciones (de 45 horas a 57 horas).

Como consecuencia, durante el confinamiento las mujeres trabajaron, de media, 14 horas más que los hombres a la semana, de modo que se acentuó el fenómeno de la doble jornada entre las mujeres.



Balance en 2022

El estudio realizado por Lídia Farré y Libertad González asegura que, dos años después del confinamiento, los hombres dedicaron 28 horas semanales a las tareas del hogar y al cuidado de sus hijos, es decir, cuatro horas más que durante aquellos tres meses de estados de alarma. Sin embargo, las mujeres destinaron un total de 43 horas a estas labores no remuneradas, dos horas menos que en 2019, aunque siguen soportando el mayor peso de la familia.

La brecha de género se ha reducido en cuatro horas en el total de horas de trabajo

Si hablamos del trabajo remunerado, aquí se equiparan ambos sexos sobre el nivel que había prepandemia. Los hombres dedicaron 36 horas a la semana a su profesión en mayo de 2022, una hora menos que durante el confinamiento. Por su parte, las mujeres emplearon 26 horas a su trabajo, una menos e igual que los hombres.

En resumen, la brecha de género se ha reducido en cuatro horas en el total de horas de trabajo, pasando de nueve horas a la semana antes de la pandemia a cinco durante 2022.



Cambios en el mercado laboral

Las razones que están detrás de esta reducción, según el estudio, se pueden achacar a la llegada del teletrabajo y al impulso de unas jornadas compactas a raíz de la pandemia de la covid-19. La investigación detalla que solo el 13% de los trabajadores con hijos menores trabajaban desde casa.

Durante el confinamiento, el 50% de los hombres y el 59% de las mujeres trabajaron desde casa, mientras que en 2022, sin embargo, el 30% de ellos y el 33% de ellas tenían, como mínimo, un día de teletrabajo. Incluso en algunos caso se llega a tener hasta tres días a la semana por lo menos, según matizan en el estudio.

Para finalizar, las jornadas laborales se han compactado. El porcentaje de personas que trabajan más allá de las 17.00 horas se ha reducido: el 9% en hombres (de 71% al 62%) y el 6% en el caso de las mujeres (del 61% al 55%).