Brooke Shields desvela que un hombre de la industria del cine la violó con 20 años

La actriz norteamericana Brooke Shields ha desvelado mediante un documental presentado en el Festival de Cine de Sundance, en Utah (Estados Unidos), que fue violada cuando tenía veinte años por un hombre vinculado a la industria del cine cuya identidad no ha desvelado.

"Me congelé por completo. Solo pensé 'mantente con vida y sal de ahí'. Y simplemente me callé, dice la protagonista de filmes como El lago azul y Stalking Laura, en el documental Pretty Baby que ha presentado este lunes en Sundance y en el que narra la historia de su vida.

Los hechos sucedieron cuando la actriz, que tiene hoy 57 años, aceptó una cena de trabajo de una persona que le ofreció un posible proyecto cinematográfico y a cuyo hotel acompañó bajo la indicación de que allí él le pediría un taxi. Una vez en la habitación, según cuenta Shields en la cinta, el hombre apareció desnudo, se abalanzó sobre ella y la violó. Ella no opuso resistencia cuando vio que su agresor se ponía violento.

Shields explica en el documental, de dos capítulos, los pensamientos que corrían por su cabeza, que pensó en gritar y en cómo escapar pero que el miedo le impidió resistirse. Le contó el suceso a su guardaespaldas, Gavin de Becker, quien le dijo que se trataba de una violación. Pero ella no lo denunció y siguió viviendo negándoselo a sí misma.

"Me decía 'no debería haber bebido en la cena, no debería haber subido a la habitación...'". Hasta que decidió que tenía que afrontar lo sucedido y que parte del proceso pasaba por contarlo: "Levanté las manos y dije: 'Me niego a ser una víctima porque esto es algo que sucede sin importar quién seas y sin importar si estás preparado o no'. Quería borrar todo el asunto de mi mente y de mi cuerpo. El sistema nunca había venido a ayudarme, así que tenía que ser fuerte por mí misma".

La proyección del documental en el Festival de Sundance ha reavivado el debate sobre las agresiones sexuales en la industria del cine. De hecho, Shields asegura que no quiere convertirse en protagonista de ese debate, sino denunciar la sexualización de las mujeres en el cine y de las menores en particular. En El lago azul ella tenía sólo 15 años, pero buena parte del supuesto atractivo de la película se basaba en que ella mostrara su cuerpo semidesnudo.

Pretty Baby ha sido dirigido por Lana Wilson y ha sido producido por la plataforma Hulu.