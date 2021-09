La ceniza volcánica: cómo perjudica y cómo se puede aprovechar 

La ceniza que ha caído por toda la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja ha llenado todo de estas partículas que cubren ya más de 1.300 hectáreas, según el sistema de satélites de observación terrestre europeo Copernicus.

Las nefastas consecuencias que deja la lava a su paso se pueden observar a simple vista, gente que ha perdido sus hogares, e incluso su trabajo. Pero llegados a este punto, se ha analizado y no todos los efectos son nocivos.

El peligro de esta ceniza volcánica llega cuando se acumula, ya con la llegada de lluvias podría coger un enorme peso que llegaría a tumbar un edificio. Por esa razón, los vecinos afectados limpian a diario la ceniza.

Los perjuicios que ocasiona

La exposición a cenizas suspendidas en el aire puede generar riesgos para la salud, principalmente respiratorios, pero también irritaciones oculares y cutáneas.

Los síntomas a los que se enfrentan las personas que están en contacto con la ceniza volcánica son, principalmente, la irritación y secreción nasal y el dolor de garganta, que puede ir acompañado de tos seca. Las personas con problemas pulmonares anteriores, pueden desarrollar síntomas severos de bronquitis o falta de aire.

Para evitar esto, la Dirección de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias insta a los ciudadanos a que se queden en sus casas y los que tengan que salir lo hagan con mascarilla y con unas gafas de protección.

Además de los efectos sobre la salud, la lluvia de cenizas puede causar riesgos en la carretera, tanto por la reducción de visibilidad por las partículas en suspensión, como por las finas capas que se depositan sobre el asfalto, que son muy resbaladizas. También puede afectar al suministro eléctrico, al abastecimiento de agua, al saneamiento y a la salud animal.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) está monitorizando las emisiones del volcán, para mantener bajo control la expulsión de los gases.

Maneras de aprovechar esta ceniza

Pero con esta ceniza volcánica hay quien hace negocio, gracias a la tecnología, el conocimiento, creatividad y disposición de las personas para innovar con esta sustancia, que consideran dañina en suspensión para el ser humano, e incluso para las plantas.

La industria automotriz utiliza la ceniza volcánica como sustancia que aunque posee grandes cantidades de componentes químicos y orgánicos, sobresale la presencia de material silicio. Así, algunos especialistas mencionan que puede emplearse como material parecido al de la fibra de vidrio que se utiliza para las tapas de bocinas traseras o como aditivo en algunas pinturas.

Se puede utilizar ceniza volcánica para hacer jabones artesanales o para la industria textil, entre otras cosas

También la industria textil se ha fijado en la ceniza volcánica, ya que es capaz de desgastar la ropa o generar diferentes texturas. Pero no solo esto, también este material volcánico se puede emplear para combatir el sarro de la dentadura, por lo que puede formar parte de los ingredientes de una pasta dental o de jabones artesanales.

Además, este material puede acoplarse a la industria de la construcción, para construir bloques o ladrillos de este material, o crear una mezcla para rematar ciertos acabados en el área de la construcción.

Pero hay que dejar claro que, aunque la ceniza volcánica no es tóxica para el organismo si no se consume, hay que procurar que el polvo de las rocas volcánicas no entre en contacto con el órgano visual, ya que puede ocasionar una fuerte irritación.