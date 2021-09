El Cabildo de La Palma informa de que el aire sigue siendo respirable

El Cabildo de La Palma ha informado de que no ha afectado a la calidad del aire "no ha afectado a la calidad del aire, que es perfectamente respirable. Los dispositivos de medición de la presencia de gases, realizan mediciones periódicas sobre este parámetro y no han registrado valores que se consideren perjudiciales.