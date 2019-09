La necesidad de devolver las urbes a sus habitantes y los problemas con los que conviven hoy en día los ciudadanos y ciudadanas desde el del precio del alquiler, pasando por la contaminación y reflexionando sobre cómo conseguir transformar los núcleos para que sean más compatibles con la vida son los temas que se abordaron este jueves en el evento de Publico 'Ciudades para (con)vivir'. La directora del diario Ana Pardo de Vera, moderó la conversación recalcando que no se debe olvidar que estamos inmersos en una profunda crisis climática donde las ciudades agravan este factor.

La primera cuestión sobre la que expusieron sus argumentos la periodista Lucía Mbomio, la arquitecta y urbanista Maria Sisternas y el experto en políticas de vivienda Javier Gil fue la incompatibilidad del modelo actual de las ciudades con una gestión responsable para el medio ambiente. Sisternas achacó el problema a la concepción de las ciudades de manera muy abstracta y enfatizó en que en temas energéticos no somos conscientes de que cuando abrimos grifo o encendemos la luz, la energía procede de una central nuclear: "Al no ser inmediata la conexión no parece importante reservar espacios para producir energía en las propias ciudades".

Mbomio abrió el melón del precio de la vivienda y denunció que a causa de este, la gente se está viendo obligada a abandonar sus lugares de residencia habituales: "La gente ha perdido el escenario de sus recuerdos y viviendas. No es algo sólo emocional. La ciudadanía se queda sin redes y sin estructuras de cuidado, todo eso se está perdiendo porque los barrios están desapareciendo".

La hipermercantilización de la vivienda

En el diagnóstico sobre la subida de los precios de las rentas, el sociólogo Javier Gil cita un proceso que se reduce al hecho de que las viviendas dejan de tener una función social para pasar a ser elementos de especulación. "Este modelo ha ido ganando peso desde los años setenta y quebró en 2008. Aunque ahora renace y cada vez es mas difícil acceder y permanecer" en las urbes.

Sobre los diferentes modelos de construir ciudades, Sisternas señala que los grandes desarrollos inmobiliarios -como la Operación Chamartín-, no benefician a nadie: "Cuantos más promotores haya haciendo proyectos pequeños, mejor", recalca.

Los expertos han querido enfatizar en cómo se refleja esta problemática en los medios de comunicación. Sisternas ha expuesto que "hay un montón de gente interesada en conocer las cosas explicadas de otra forma" y ha dado peso a la visión y a los análisis en esta materia. "Cuando se habla de esto es cuando hay una crisis y ya es demasiado tarde. Se hace entonces con prisa y urgencia", denuncia Mbomio.

Nuevos escenarios

Respondiendo a la pregunta de uno de los suscriptores de Público asistentes al acto, los ponentes hicieron una petición a los políticos que ahora se vuelven a enfrentar a unas elecciones. Así, Gil explicó que necesitamos "múltiples medidas", pero si tuviera que elegir una, demandaría políticas que reduzacan o impidan las inversiones en vivienda: "Necesitamos impedir que se compren viviendas para especular y fomentar que se compren viviendas para vivir".

Mientras, Mbomio y Sisternas se focalizan en medidas para favorecer el alquiler. Por su parte, la arquitecta explica que es de justicia que se equilibre el pacto entre propietarios y arrendatarios, para "empoderar a la nueva generación que viene, ya que casi la mitad de la gente joven ya vive de alquiler". La periodista apuesta por que se puedan usar las viviendas vacías para alquiler social y para la juventud.

Este debate se complementa con los contenidos de la publicación monográfica del mismo nombre, 'Ciudades para (con)vivir', editada de forma exclusiva en formato impreso para los suscriptores de Público, y que pueden conseguir todas las personas que se den de alta en la suscripción hasta este viernes 27.