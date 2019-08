El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha insistido este lunes en que la gestión de la Junta de la crisis alimentaria provocada por el brote de listeriosis ha sido "transparente" e "impecable" y que siempre ha actuado con "la mayor brevedad posible" para atajarla.

Sin embargo, la Consejería de Salud de la Junta cifra ya el número de afectados en esta comunidad autónoma en 193 personas y constata la muerte de una anciana y la pérdida de un bebé a una embarazada por las mismas razones.

Además, Aguirre ha negado que Comercial Martínez León fuese una marca blanca de Magrudis y ha asegurado que fue una mera distribuidora de carne contaminada de marca 'La Mechá' que no estaba etiquetada como tal. "No existe ninguna marca blanca, es una empresa a la cual la empresa primaria, Magrudis, le vendía cajas con el sello de 'La Mechá' que no tenían el nombre puesto para venderlas a restaurantes y comercios", ha aclarado.

Desde la Junta, ha proseguido, pidieron a Comercial Martínez León la lista de establecimientos a los que había distribuido la carne, que fue retirada por completo el pasado día 16, y "no se siguió consumiendo".



Preguntado por la investigación abierta por la Fiscalía Superior de Andalucía tras recibir la denuncia presentada por la Asociación Defensor del Paciente, Aguirre ha defendido la gestión del Gobierno regional de esta crisis, que ha afectado a más de 200 personas, ha causado la muerte a otra y se está investigando una segunda.

Muestra de ello es que desde hace "dos ó tres días el número de casos diagnosticados va bajando". "Vamos progresando adecuadamente y esperamos llegar a una normalidad de aquí a no mucho tiempo", ha confiado el consejero.

Según ha explicado, las primeras sospechas de un posible brote provocado por la bacteria listeria arrancaron en la última semana de julio y la primera de agosto, los casos de listeriosis pasaron de los 3 o 4 que se contabilizan de media al mes con un "índice de fallecimiento alto, del 17 %", a "7 u 8" en Andalucía.

Pero hasta el día 5 no pudieron hacer una primera encuesta epidemiológica a un grupo familiar en Pilas (Sevilla), "ir al mercado, llevarnos aquellos productos que había consumido esta familia y empezar a hacer los estudios de crecimiento de listeria". "Conseguimos hacerlo de una manera rápida, llevamos las muestras al laboratorio de Sevilla y en el momento que llegó el primer informe con la marca 'La Mechá' en positivo por listeria, automáticamente dimos la alerta sanitaria", ha relatado el consejero.

El mismo día que daba la alerta, el 15 de agosto, ordenó la retirada de la carne 'La Mechá', que se hizo con "prontitud". Con todo, ha considerado que la actuación de la Junta ha sido desde el principio "transparente" e "impecable". "Hemos actuado en tiempo y forma", ha justificado Aguirre.