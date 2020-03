Unas setentena de científicos de todo el Estado y de centros internacionales han dirigido un informe al Gobierno español haciendo un análisis de la situación del coronavirus en España, en el que piden el confinamiento total de las zonas más afectadas porque, con las medidas actuales, el sistema sanitario colapsará alrededor del 25 de marzo.

Para evitar esta situación, los firmantes afirma que "solo existe la opción de intensificar las medidas de confinamiento y de restricción de la movilidad". Por ello, proponen cerrar las áreas geográficas más afectadas por el virus durante 15-21 días. Estas áreas serían Madrid, Catalunya, Castilla y León, Castilla la Mancha, La Rioja, País Vasco y Navarra. Piden un confinamiento total de la población y que tan solo funcionen los servicios esenciales.



En el resto del Estado se podría llevar a cabo un confinamiento parcial, que implicaría el 50% de la actividad laboral y el 25% de los transportes. Entre los firmantes del informe hay expertos en las áreas de salud pública, epidemiología, infectología, microbiología, biología molecular, dinámica y propagación de epidemias. Se trata de médicos y científicos como Oriol Mitjà, Bonaventura Clotet, Àlex Arenas, Jordi Sunyer o Xavier Rodó, del ámbito catalán, pero también hay firmantes de centros de todo el Estado, como el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC), la Universidad de Zaragoza y la Miguel Hernández de Alicante.

Pedro Sánchez ignora la llamada de los especialistas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha querido dar respuesta no explícita a esta llamada de una parte significativa de la comunidad científica, con una larga comparecencia ante los medios de comunicación, a lo largo de la cual ha reconocido que se habían de cambiar las líneas de actuación que no tienen eficacia, pero al mismo tiempo ha insistido en que las medidas de confinamiento aplicadas en el Estado español son las más duras de Europa y, de momento, no ha anunciado ninguna restricción complementaria, en el camino del confinamiento total que le reclama desde hace una semana la Generalitat de Catalunya siguiendo las indicaciones de reconocidos especialistas.



Nada más comenzar su larga comparecencia Sánchez ha asegurado que "España ha seguido las recomendaciones de los expertos sanitarios", que su Gobierno ha intentado mantener el equilibrio entre la eficacia sanitaria y el distanciamiento de la población, con "medidas escalonadas". "Estamos atentos a nuevos problemas y respondemos con contundencia", ha insistido, y para ilustrar el esfuerzo ha explicado que se ha procedido a la contratación de 52.300 profesionales sanitarios, se ha comprado más de un millón trescientas mil mascarillas, "distribuidas según principios de equidad", ha dicho, y se han adquirido 640.000 unidades "homologadas" para hacer el test del coronavirus. Ha hablado de la necesidad de ganar tiempo, porque según ha dicho, el virus se propaga muy rápidamente y hay que avanzar en la investigación para encontrar una vacuna.



Lo peor está por llegar

Sánchez, por otra parte, ha hecho un extenso y ha fet un extenso elogio de todos los sectores de la sociedad, con nuevas apelaciones a la "disciplina" y a la "moral de la victoria", poniendo en valor el grado de respeto que se ha mantenido por las medidas de confinamiento en las casas. "El coraje nos mantiene en casa, no esa miedo", ha proclamado. "Es duro. Llevamos una semana y vamos hacia la segunda", ha afirmado. "Lo peor está por venir", ha dicho, y en esta perspectiva también ha querido imprimir un cambio en la manera de tratar a las administraciones territoriales.



Fuga de las discrepancias

"Estamos en contacto con las autoridades delegadas y nos sentimos orgullosos de todos los servicios públicos", "no nos hemos de enfrentar haciéndonos reproches", "ninguna persona de mi Gobierno polemizará con ninguna administración", "si alguien marca distancia, nos acercaremos", "si alguien polemiza, conciliaremos", ha dicho a lo largo de esta nueva comparecencia concebida en forma de discurso.

Pero en relación a las recomendaciones de medidas más estrictas de restricción de la movilidad ciudadana, Sánchez ha preguntado: "¿Cuándo se dice que hay que aumentar las medidas de confinamiento, a qué se refieren? ¿A que la gente no pueda ir a comprar el pan? ¿A que quien tenga un hijo autista no pueda sacarlo a pasear?"

El presidente del Gobierno ha pedido de nuevo "la unión durante las próximas semanas" y dejar las autocríticas para más adelante, y en esta línea ha asegurado que España se encuentra "a la vanguardia de Europa" en medidas de confinamiento y ha reivindicado el esfuerzo de su gobierno: se ha realizado, según ha dicho, "la movilización más grande de recursos de nuestra historia".