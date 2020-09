Las incidencias detectadas en los colegios desde el arranque del curso escolar a causa de la covid-19, entre alumnos y docentes principalmente, suman ya más de cien pero siguen siendo minoría respecto a los más de 28.000 centros educativos no universitarios que existen en España.

Al menos 212 colegios de toda España han registrado incidencias por Covid-19, desde cuarentenas de aulas enteras a cierre de colegios por la detección de casos positivos de profesores o alumnos, durante el inicio de este curso, que está siendo escalonado en los diferentes territorios desde el pasado viernes hasta este lunes.

Faltaban por arrancar el curso Catalunya y Murcia, que lo han hecho este lunes, mañana lo hará Canarias y, por último, el día 22 Asturias. Y al igual que está siendo escalonado este regreso de los alumnos, con mascarilla y otras medidas de seguridad, los casos que están provocando aislamientos de clases y cuarentenas en casa se van produciendo poco a poco.

Celaá informó la semana pasada de que, con datos de las comunidades a la Ata Inspección del Estado, se habían contabilizado 53 incidencias, pero el número se ha doblado en los últimos días.

Según estos datos, Andalucía se sitúa a la cabeza con al menos 34 centros educativos en los que se ha registrado alguna incidencia por la pandemia. Así, en Málaga, cuatro clases de dos colegios están en cuarentena; y en Sevilla, son 13 centros afectados. En Almería están en cuarentena un total de 43 personas entre alumnos, docentes y trabajadores de un total de 9 centros escolares y en Granada se aplazó la entrada en dos colegios por el positivo de sendos docentes. Otros dos colegios, en Cádiz, han impuesto cuarentena a dos aulas; en Córdoba, siete clases de tres colegios y dos escuelas de educación infantil permanecen confinadas, aunque sólo un colegio en Huelva.

En Navarra, las aulas afectadas rondan el 1% según el consejero de Educación, Carlos Gimeno, quien ha asegurado que los contagios detectados hasta ahora vienen en Navarra del ámbito familiar. Una cifra que en su opinión hace que el curso pueda ser sostenible y que incluso, con datos epidemiológicos, se pueda "dar la certeza de que el medio escolar no es vulnerable".

En Catalunya, el curso ha arrancado con 253 profesores y 210 alumnos aislados, de los cuales 67 docentes y 23 niños son casos positivos de la covid-19. Asimismo, estos aislamientos han comportado el confinamiento de nueve grupos estables de ocho centros distintos.

Y unas 5.000 familias catalanas no han llevado a sus hijos a clase porque consideran que no se dan las suficientes medidas de seguridad para evitar contagios, según la entidad "Així no tornem".

En Galicia, las autoridades sanitarias han ordenado este lunes el cierre del colegio plurilingüe Calasancio de Pontevedra tras detectar un brote de coronavirus que ha infectado al menos a nueve personas entre profesores y personal no docente. Es el primer colegio de Galicia que se ve obligado a cerrar tras detectarse un brote y las clases han sido suspendidas hasta nuevo aviso.

En Baleares, un total de 29 niños de diez colegios han dado positivo a la covid-19 tras llevar a cabo Salud un cribado entre 86 estudiantes, y han sido aislados. A raíz de estos contagios se han establecido cinco grupos de aislamiento de estudiantes: cuatro en Mallorca y uno en Menorca.

En Ponferrada (León), dos aulas al menos están en cuarentena tras detectarse positivos y casos sospechosos de coronavirus. En Castilla-La Mancha, una veintena de aulas, de las 18.000 en las que comenzaron las clases presenciales la semana pasada, se encuentran confinadas por haberse detectado algún caso o sospechoso de covid-19 entre profesores o alumnado.

En Madrid, a los casos detectados en colegios como el Liceo Francés o el Santa María de los Rosales, donde estudia cuarto de la ESO la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que tiene que seguir las clases ahora telemáticamente, ayer se unió el colegio Alemán. También en la comunidad madrileña, en Torrelodones, el Ayuntamiento ha cerrado las dos aulas de bebés (0-1 año) de la Escuela Infantil Las Ardillas al detectar un caso de covid-19 en una profesora.

En Aranjuez, el colegio Apóstol Santiago ha comunicado su primer positivo por coronavirus, detectado en un alumno del primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, anunciando la cuarentena del resto del grupo y de los profesores del menor. Y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha ordenado el cierre de todos los juegos infantiles de sus parques públicos tras ser informado de cinco positivos de coronavirus entre los escolares de la localidad.

En el arranque del curso en Murcia, la consejera de Educación, Esperanza Moreno, ha revelado que, "muy probablemente", la detección de un caso positivo de covid en un aula conllevará la cuarentena de toda la clase.

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz ha desinfectado a primera hora de esta mañana, antes de que abrieran sus puertas los centros, las aulas de los colegios Enrique Iglesias y San Fernando en las que se detectaron positivos de coronavirus.

Por su lado, en Euskadi, con varios casos de aislamiento, familias de más de 40 colegios alaveses, la mayoría de Vitoria, se han organizado a través de las redes sociales para reclamar la jornada continua en las etapas de Infantil y Primaria por motivos sanitarios y de conciliación mientras dure la pandemia.