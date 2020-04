No parece que haya ningún superhéroe capaz de salvarnos del coronavirus. Ni siquiera del confinamiento que nos están obligando a mantener por la pandemia. Pero, ¿quién dice que no se pueda hacer más llevadera?

Que se lo pregunten a los vecinos de Stockport, una localidad de 136.000 habitantes situada a once kilómetros de Manchester. Especialmente, a los más pequeños, que desde hace un par de días están pasando la cuarentena asomados a la ventana con la ilusión de que el mismísimo Spider-Man se pare delante de su casa y les salude. Y no son fantasías suyas: algunos ya lo han visto.

Dexter, de apenas tres años, es uno de ellos. Su madre, Louise Stockton, hace un descanso mientras teletrabaja desde casa para contar a Público cómo fue ese momento: "Ayer estuvimos esperando desde las 12:30 horas, pero desafortunadamente no lo vimos pasar. Hoy Dexter se ha vestido como él y hemos puesto música de Spider-Man en casa a todo volumen para ver si la oía y de repente ha aparecido en mitad de la calle, se ha acercado hasta nuestra casa y ha empezado a lanzar telarañas".

Como explica Louise, la sorpresa "ha traído un poco de luz a estos días tan largos" a los que Dexter no termina de verles sentido: "No entiende por qué no puede ver a sus abuelos, por ejemplo, y dice: 'Me taparé la boca si toso, mamá'".

Dexter no sabe que en realidad en Stockport no hay uno sino dos Spider-Man: Jason Baird, profesor y propietario de una escuela de artes marciales y Andrew Baldock, uno de los entrenadores del centro. De ahí su secreto para conseguir llegar a tantos hogares. "A Andrew se le ocurrió la idea para animar a nuestros vecinos e intentar mantener a los niños contentos mientras estén encerrados", revela Jason a este medio desde su confinamiento, y añade: "Así que decidimos salir vestidos como el hombre araña para saludar a los pequeños y a los transeúntes y sacarles una sonrisa".

En España lo tendrían prohibido pero las autoridades británicas permiten a los ciudadanos salir a hacer ejercicio durante el confinamiento una vez al día hasta un máximo de una ahora y es ahí cuando Jason y Andrew aprovechan para salir puntualmente a las 12:30: "Salimos a correr siguiendo las directrices del Gobierno y manteniendo siempre el distanciamiento social", deja claro Jason, que insiste también en recordarles que deben quedarse en casa.

La primera vez que se enfundaron el traje fue el domingo, después de crear una página en Facebook para subir fotografías y en la que poder centralizar posibles mensajes que les pudieran llegar. Y vaya si les han llegado. Como exclama el propio Jason: "¡Es de locos!". Basta con quedarse unos minutos frente a la web para observar cómo no paran de llegar peticiones de padres dando sus direcciones con la esperanza de que puedan saludar a sus hijos. Dice Jason que se cuentan ya "por miles".

Y eso sólo los padres a través de internet, pero también los pequeños están dejándoles mensajes a su manera. Las calles de Stockport parecen un tablón de anuncios con centenares de dibujos y notas pidiendo a Spider-Man que pase por sus casas. En su ventana, Christian, de 4 años, ha pegado un papel en el que se puede leer: '¡Párate aquí!'. Su padre, Kelly Greenhalgh, cuenta a Público que "está super emocionado; es un gran fan y lleva todo el día vestido con el disfraz y hablando de ello. Crucemos los dedos para que venga pronto y le alegre la semana porque para ellos es terrible estar aquí encerrados", confía esperanzado.

Lo que Christian, que lleva ya ocho días sin salir de casa, no sabe es que debajo del traje de su superhéroe favorito se esconde su profesor de kickboxing. La identidad de el Peter Parker de Manchester es un secreto para todos los niños de la ciudad salvo para Bella, la hija de cinco años de Justin: "Iba a terminar viéndome en algún momento debido al encierro, así que le he contado que papá está trabajando con el verdadero Spider-Man para mantener a la gente a salvo". Una pequeña mentira para que también ella puede tener su dosis de alegría en medio del confinamiento: "Está super emocionada con que su padre conozca al verdadero Spiderman".