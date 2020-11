Una tarde, Aleix recibe una llamada de un amigo al que ha visto hace poco: ha dado positivo en coronavirus. Le dice que ha dado su número al CAP y que se pondrán en contacto con él para explicarle lo que tiene que hacer. Antes de recibir la llamada, él mismo llama a su centro de referencia y consigue cita para hacerse un test en Barcelona, ​​donde vive. Una semana después, y ya finalizada la cuarentena de 10 días estipulada para las personas que han tenido contacto estrecho con casos positivos, Aleix aún no ha recibido ninguna llamada de los rastreadores. A Clàudia, en Vilafranca del Penedès, le pasó algo similar; ella, a diferencia de Aleix, sí recibió la llamada, aunque después de haber notificado la situación al CAP y tener ya cita para hacerse el test.

Estos dos casos, lejos de representar la situación de forma global, muestran algunas de las dificultades o retos a los que se enfrenta el sistema de rastreo en Catalunya, especialmente, desde que las últimas semanas se hayan multiplicado los contagios.

Un contrato polémico

El sistema de rastreo, herramienta clave en el control de epidemias, estuvo en el centro de la polémica en Catalunya cuando se adjudicó a principios de junio parte del servicio a una empresa filial de Ferrovial, Ferroser. Estos empleados, que reciben el nombre de scouts, se encargan de hacer el seguimiento telefónico de los contactos estrechos.

Actualmente hay más de 2.400 profesionales de cuatro perfiles diferentes que se dedican al rastreo

Núria (nombre ficticio) es una de las personas que trabaja en este servicio, coordinado por el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). "Antes iba todo muy rápido. Ahora tenemos casos que cuando llamamos, ya han pasado muchos días", reconoce. En una jornada laboral, hacen entre 50 y 60 llamadas para informar a los afectados que han estado en contacto con casos positivos y explicarles que deben quedarse en casa durante 10 días. Tanto ella como Joan (nombre ficticio) apuntan que "siempre se acaba llamando" pero que el aumento de contagios ha hecho que "haya atascos en todas partes".

Fuentes del SEM explican que "ha habido retrasos puntuales, pero no es la norma. Dentro de lo que es la emergencia, estamos dando solución a diario".

El rastreo en cifras

El sistema de rastreo en Catalunya se compone actualmente de más de 2.400 profesionales de cuatro perfiles diferentes, que Salut ha ido ampliando. Por un lado, hay cerca de 1.700 "gestores Covid": profesionales contratados por la atención primaria, que trabajan en los CAP y se dedican a recoger los contactos estrechos de los casos positivos, que de media son cinco.

Por otra parte, 432 gestores escolares hacen la misma función pero exclusivamente en este ámbito. En tercer lugar, hay 120 profesionales de los Serveis de Vigilància Epidemiològica de la Generalitat, que hacen un estudio más exhaustivo del caso.

Toda esta información, a través de una herramienta informática, llega a los scouts o gestores de contactos, que son 180, con la previsión de aumentarlos hasta 250 próximamente; se trata del personal contratado por Ferroser.

Los sanitarios, en desacuerdo

La externalización de parte del rastreo desencadenó la indignación del sector sanitario y el Parlament, aprobó una moción que instaba al Govern a rescindirlo, el 9 de julio. Aunque en un inicio el Govern se mostró favorable, cuatro meses después sigue vigente. El Quinze no ha obtenido respuesta ni de Salut ni de Ferrovial al respecto.

Castells: "Está comprobado que es mejor gastarse dinero en el rastreo y el testeo que hacer medidas de confinamiento"

Los profesionales de la primaria afirman que la externalización desemboca en falta de coordinación y sobrecarga de trabajo. "El paciente viene a nosotros a preguntar, no va a Ferrovial. El problema se lo solucionamos nosotros", explica Mireia Moret, médica de familia y portavoz de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics. Moret añade que al tratarse de una empresa privada no tienen acceso al historial clínico ni pueden apuntar la información que les da el afectado.

La Plataforma reclama que se rescinda el contrato y se redirijan los recursos destinados -cerca de 18 millones de euros- a reforzar el personal de los CAP que se dedica al rastreo. "Ya se vio a partir de junio que el rastreo no funcionaba, y se hubiera podido corregir", apunta Moret. "Si no se hace es por interés económico. Si lo hace la sanidad pública, no hay nadie que se enriquezca", añade.

Las fuentes del SEM consultadas por El Quinze niegan la falta de coordinación y apuntan que "con la llamada se detectan las necesidades de las personas y se empieza a gestionar". Estas fuentes señalan que la mayor facilidad de contratación por parte de una empresa que de la Administración ha permitido ampliar la plantilla rápidamente cuando se ha necesitado.

Una estrategia combinada

Los sanitarios afirman que la externalización a Ferroser desemboca en falta de coordinación y sobrecarga de trabajo

Más allá del rastreo, para controlar la epidemia hay que testar a la población. Xavier Castells, jefe del servicio de Epidemiología y Evaluación del Hospital de Mar, explica que hay que aplicar una "estrategia combinada" de los dos elementos para cortar de forma efectiva las cadenas de contagio. El epidemiólogo señala que es un sistema "complejo" porque requiere "estructuras preparadas y entrenadas". El médico explica la importancia de dedicarle recursos: "Está comprobado que es mejor gastarse dinero en el rastreo y el testeo que hacer medidas de confinamiento. Si por no hacer un buen rastreo tensionas el sistema, nos puede salir más caro".

Castells apunta que, cuando se supere la actual fase de mitigación -conocida como "aplanar la curva”- y se entre en la de contención, estas dos estrategias "serán aún más importantes". Para ello hay que tomar nota de lo que "no ha funcionado tan bien" y evitar que se vuelva a producir una situación similar. "En países o áreas donde se ha hecho mejor, se ha conseguido que las tasas [de contagio] no aumenten tanto. No es la única razón, pero es importante", señala.

Apuesta por los tests de antígenos

Por otra parte, una manera de ampliar la capacidad de testeo ha sido la introducción de los tests de antígenos, también conocidos como tests rápidos porque muestran el resultado en 20 minutos, en lugar de las 24-48 horas que tardan las PCR, analizadas en un laboratorio. Salut comenzó a utilizarlos el 17 de octubre, y según los últimos datos de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), la semana del 2 de noviembre se hicieron alrededor de los 12.000 diarios, que Salut prevé ampliar hasta entre 20.000 y 25.000. Esto descongestionará unos laboratorios muy presionados ya que permitirá disminuir el número de PCR.

De momento, Salut utiliza estos tests en personas que han tenido síntomas en los últimos cinco días y en los contactos estrechos de positivos. Castells explica que, aunque tienen una sensibilidad ligeramente menor que las PCR, los tests rápidos informan sobre la carga viral del paciente y, consecuentemente, detectan aquellos casos con mayor "capacidad infectiva".