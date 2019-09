Aumentan los ingresados por la listeria y las empresas cárnicas sufren pérdidas

El Ministerio de Sanidad ha ordenado este sábado la retirada de la comercialización de todos los productos de la empresa gaditana Sabores de Paterna, así como su intervención de forma cautelar debido a la alerta alimentaria por listeriosis.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del ministerio, ha ampliado la alerta emitida este viernes, cuando avisó a todas las comunidades autónomas tras haber comunicado la Junta de Andalucía que se había encontrado una carne mechada contaminada por la bacteria de la marca Sabores de Paterna.

"En aplicación del principio de precaución, se han intervenido cautelarmente todos los productos elaborados por Sabores de Paterna y se ha ordenado la retirada de la comercialización", ha anunciado la Aesan en su página web.

Los productos de esta marca son, además de carne mechada, butifarra, carne en manteca, chicharrón especial, chorizo rosario, lomo en manteca, longaniza, manteca blanca, morcilla, paté de chorizo, paté de morcilla, pringá y zurrapas roja y blanca.

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha confirmado en Hora 25 que el gobierno se ha enterado de la nueva alerta por listeria a través de la rueda de prensa que ha dado el consejero de salud andaluz, Jesús Aguirre, esta mañana. Además, según María Luisa Carcedo, el consejero no la ha llamado en todo el día.

Tres nuevos casos de afectados por listeria



La Consejería de Salud y Familias ha informado este sábado de que el número de pacientes hospitalizados en Andalucía con infección confirmada por la bacteria 'Listeria monocytogenes' es de 48, frente a los 45 del día anterior, tras detectarse tres nuevos casos este viernes, entre ellos dos embarazadas.

Según detalla en un comunicado la Consejería, del total de ingresados 21 son embarazadas, dos de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que el número total de casos confirmados de infección desde que comenzó el brote es de 210; no obstante, la Junta incide que la evolución del número de casos nuevos diarios "se ha reducido de manera significativa" desde el 23 de agosto.

La distribución por provincias del número de casos confirmados muestra que el brote se concentra en la provincia de Sevilla, con 173 casos lo que supone el 82% del total.

En el caso de los hospitales públicos, el número de pacientes ingresados con infección confirmada o con sospecha de infección es de 43, frente a los 38 del día anterior, y de ellos 20 son embarazadas. La Junta precisa que no ha habido abortos, ni recién nacidos con infección, ni fallecimientos.

50.000 euros en pérdidas



Las autoridades sanitarias recuerdan que se puede seguir consumiendo este tipo de carne, pero las empresas que se encargan de producirla han perdido cerca del 100% de las ventas. "Hemos dejado de vender completamente la carne mechada, ya no es que no venda, es que tengo clientes que me dicen que les recoja la carne mechada que tienen en sus tiendas porque no la venden" denuncia José Manuel Castaño, director comercial de Icarben, para la Cadena Ser. Actualmente tienen stock unos 10.000 kilos de carne mechada en perfecto estado. "Si vendemos la carne tendremos que tirarla" asegura Castaño, que estima las pérdidas entre los 50.000 y los 55.000 euros.