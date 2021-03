Un cura español ultraderechista y negacionista hace campaña contra la candidata de la izquierda en Perú

Sus palabras retumbaron en el templo. También en las casas de quienes, Youtube mediante, seguían sus palabras. "Pidámosle al Señor que nos ayude a ser sensatos, a no tener miedo de nada…", apuró en el tramo final de su homilía el sacerdote español Jaime Ruiz del Castillo, quien hace 14 años fue enviado a Perú por el Arzobispado de Toledo. Hoy es Vicario en el norte de Perú, desde donde acaba de declararle la guerra a la izquierda, a las mascarillas y a las autoridades sanitarias.

"Aquí estamos calladitos, aguantando como borregos y como corderos, porque nos da pánico morir, porque no tenemos fe, porque no creemos en el cielo ni en el infierno. Así nos va", fue una de las reflexiones lanzadas por el religioso en la homilía de la misa del pasado 21 de marzo. A día de hoy, Ruiz del Castillo figura como Vicario General de la Prelatura de Moyobamba, ciudad situada a unos 1.000 kilómetros de la capital peruana. Además, dirige la parroquia Santiago Apóstol, conocida como la catedral de Moyobamba.

Su ordenación como sacerdote se produjo en diciembre de 2000 en Toledo. Siete años después, el entonces cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, le envió como misionero a esa zona selvática de Perú junto a otros dos religiosos españoles. A raíz de una consulta realizada por Público, la Iglesia española optó por desentenderse de sus actividades allí: "Está incardinado en Toledo, pero desde hace años se encuentra ejerciendo su ministerio en la Prelatura de Moyobamba (Perú) y está bajo la autoridad del Obispo de la citada Prelatura", señalaron desde la Archidiócesis de Toledo. Sin embargo, esta Prelatura está encomendada por la Santa Sede a la Archidiócesis de Toledo, según la propia web.



Con esa fórmula, las autoridades eclesiásticas buscaron desligarse del contenido de la homilía pronunciada el pasado día 21, en la que el religioso se entrometió en la campaña hacia las elecciones que tendrán lugar en Perú el próximo 11 de abril con un mensaje político claro. Se trata de unos comicios claves tras la grave crisis institucional que arrastra ese país, que durante la última legislatura ha tenido cuatro presidentes. En noviembre pasado, las protestas tras la salida del poder de uno de ellos, Martín Vizcarra, víctima de una encerrona fujimorista en el Congreso, se saldaron con dos muertos y una violenta represión policial en las calles de Lima.

"Luego nos quejamos"

En la homilía ofrecida el pasado día 21 en Moyobamba, el misionero español aprovechó su discurso para cargar contra Verónika Mendoza, aspirante a la presidencia por la coalición de izquierda Juntos por el Perú. "Vamos a ver qué votamos en las próximas elecciones los católicos, porque luego nos quejamos de que no nos toman en serio, pero somos nosotros los que les votamos y marchamos por ellos. Vamos a ir leyendo los programas electorales, quién defiende la vida, la familia, la Iglesia, los derechos de Dios", afirmó.

Sin dar nombres, dijo que solamente conocía un candidato que "defienda la vida, la familia, la Iglesia y los derechos de Dios", lo que se ajusta al postulante Rafael López Aliaga, de la derechista Renovación Popular. Miembro del Opus Dei, López Aliaga es conocido en Perú por sus posiciones ultraconservadoras. Durante la campaña ha atacado a las mujeres, a los colectivos LGTBI, a la prensa y a la ciencia.

De acuerdo a una encuesta publicada esta semana por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), habría un empate técnico entre Mendoza y López Aliaga. De ahí la agresividad de la ultraderecha contra la candidata izquierdista. El desenlace se prevé reñido: en los distintos sondeos difundidos hasta ahora ningún candidato –hay en total 18 aspirantes a la Presidencia del Gobierno– supera el 12% de intención de voto.

"Ya verás cómo habrá católicos que voten a la abortista y la que quiere acabar con los derechos de la Iglesia, y luego se quejarán. Conozco monjas que están haciendo campaña por Verónika Mendoza. Así estamos. Luego lo pagamos", afirmó el cura en su homilía, con un mensaje bien alineado a la doctrina que en España defiende Vox.

"Calladitos, con la mascarilla…"

Desde el altar, Ruiz del Castillo también mostró su cara negacionista ante la pandemia en Perú, uno de los países con mayor tasa de muertos: hasta el pasado 19 de marzo, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) había reportado 119.312 muertes por esa enfermedad, aunque otras estimaciones calculan que el número de fallecimiento podría alcanzar ya los 150.000. "La pandemia del Covid no es nada comparada con la peste, con las gripes, con la gripe española. En otras épocas, la gente, como tenía fe, salía a la calle a hacer procesiones y pedir al señor que nos curase. Ahora como no tenemos fe nos quedamos en casa. Tenemos lo que nos estamos ganando por nuestra falta de fe", remarcó.

Sus críticas iban dirigidas principalmente al Gobierno peruano por las restricciones que afectan a la celebración de la Semana. "No merece la pena vivir para como nos están haciendo vivir, calladitos, con la mascarilla, como idiotas, como borregos, en casa encerrados cuando ellos les da la gana. Salimos cuando nos dicen y entramos cuando nos dicen", señaló. Llamó también a no temer a la muerte por coronavirus: "Si unos cuantos morimos, ¡bendito sea Dios!". "Lo más doloroso no es la pandemia, sino las medidas a las que nos están abocando", sostuvo, al tiempo que alertó que las autoridades sanitarias "nos quieren poner una vacuna que se hace con fetos abortados".

Tampoco faltaron las declaraciones homófobas. Lo hizo al referirse a un protocolo del Gobierno "para meter ideología de género en la (escuela) primaria, negando que existe el hombre, la mujer (...), la homosexualidad es un pecado aberrante que hace daño a la humanidad".

Las recomendaciones del obispo

Cinco días después de esa polémica homilía, el obispo de Moyobamba, Rafael Escudero López-Brea, también español, difundió una carta en la que comparte esos mismos principios y toma partido en la campaña electoral. Este religioso, también proveniente de la Archidiócesis de Toledo, lleva en Perú desde 2004. Tres años después fue designado obispo residencial de la Prelatura de Moyobamba por el Papa Benedicto XVI.

"Como obispo, en la misión de enseñar e iluminar las conciencias en materia política, no favorezco ni me opongo a ningún partido, salvo a aquellos que promueven iniciativas políticas que van contra la ley de Dios y la dignidad de la persona, sino que oriento a los fieles, según la doctrina social de la Iglesia, sobre cómo juzgar a la hora de emitir el voto", dice en el inicio de su misiva.

En tal sentido, señala que "nada ni nadie puede justificar la manipulación o eliminación de un ser humano inocente por la fecundación in vitro, el aborto en ninguno de los casos, o la eutanasia". También lanzó duras críticas hacia el "mal llamado matrimonio igualitario". "Esta forma de unión y otras parecidas dañan y contribuyen a la desestabilización de la sociedad, oscureciendo el carácter particular y el papel social insustituible de la familia natural", sostiene en su carta.

El obispo español advierte a sus feligreses que "algunos partidos políticos pretenden imponer una agenda destinada a demoler los valores tradicionales y la familia natural, en el único país de América del Sur en que todavía el aborto está restringido y no existe matrimonio homosexual o algún sucedáneo semejante".

"Por tanto, ante las próximas elecciones a la presidencia del Perú, quiero recordar que ningún católico debe apoyar con su voto a candidatos o partidos que promuevan el aborto, la eutanasia, las uniones homosexuales y la ideología de género, si no quiere hacerse cómplice de tales perversiones", resumió.