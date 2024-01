El Dakar (que ha ganado Carlos Sainz) no es aventura para pobres: hasta un millón para participar

El premio por ganar el rally Dakar es de 3.000 euros. Sin embargo, participar cuesta, como mínimo, 100.000. Estas son las cifras de una competición igual de cara que exigente por la que su organización cobra un canon de 10 millones de euros a Arabia Saudí, sede del rally desde hace cinco años y, por lo menos, hasta 2029.

Carlos Sainz ha ganado este viernes, por cuarta vez, el Dakar en la categoría Ultimate, que es la más cara de todo el rally. En su caso, distintas marcas le patrocinan y pagan por competir, pero para quienes no tengan promotores la única forma de hacerlo es ser millonario.

Un coche de la marca Toyota para participar en la categoría reina puede comprarse por unos 850.000 euros, según Efe. Sin embargo, los gastos no se quedan ahí, pues el vehículo necesita algunas modificaciones que lo pongan a punto y que se traducen en inversiones de, aproximadamente, 100.000 euros.

Varias personas observan a los competidores del Dakar, a 5 de enero de 2024, en Alula. — Hamad I Mohammed / Reuters

Además, cada neumático puede llegar a tener un precio de 900 euros y se necesitan unos 50 para utilizar durante toda la competición. Estas cifras abismales pueden llegar a ser más exageradas si, tal y como apunta Carlos Rosique para Efe, se opta por utilizar un coche de la marca BRX, cuyos precios llegan a los 1.200.000 euros.

La categoría más "barata"

La manera más "asequible" de participar en el rally es hacerlo en la categoría Original by Motul, pero que sea más barato no quiere decir que sea apto para todos los bolsillos.

En Original by Motul compiten motos y quads sin asistencia, es decir, que conduce una única persona sin acompañante. Los costes mínimos pueden ser de 62.000 euros, ya que una moto cuesta la mitad de esa cantidad, adecuarla a las condiciones idóneas asciende a los 7.000, en neumáticos puedes invertir 4.000 y la licencia de la Federación Internacional de Motociclismo cuesta 1.000 euros.

Pero los gastos no se quedan ahí, porque una persona sin experiencia no puede correr el Dakar y las norman explicitan que, antes, tienes que finalizar el rally de Marruecos, que tiene un precio de unos 15.000 euros.

Gastos generales

Además de las cuotas específicas de cada categoría, participar en el Dakar obliga a afrontar otros gastos generales a todas las categorías. De esta forma, se van añadiendo cifras a la cantidad inicial del precio de tu vehículo y el resultado termina por ser desorbitado.

Por una parte, es necesario pagar una inscripción de carrera que es de 18.000 euros para motos y de 30.000 en la categoría Ultimate. Además, la equipación puede ascender a los 2.500, otros 1.500 en billetes de avión.

Acerca del dinero dedicado a reparaciones, una fuerte cercana a la competición apunta que "lo normal es cambiar al menos una vez el tubo de escape, que son unos 6.000 euros más IVA, el depósito, un gasto de 2.500, y un par de cosas más". Ese par de cosas se podría traducir en más miles de euros.

Un premio escaso

El Dakar es el sueño de muchos, pero una realidad de ricos. Las cuentas no salen y ganar la competición no te asegura ningún colchón económico, porque el premio es de 3.000 euros. Carlos Sainz se ha llevado este viernes a casa esa cantidad y dos trofeos, pero sin contar el dinero recibido por tener patrocinadores, algo que no cualquiera consigue.

El caso de los copilotos de grandes equipos el sistema es algo diferente, pues deben descontar de su sueldo su nómina para participar. Hay algunos que lo hacen gratis y otros llegan a cobrar hasta 200.000 euros por participar en esta competición millonaria que parece inalcanzable.