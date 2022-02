Darias revela que no se convocó un 3,5% de plazas MIR de Atención Primaria

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado este martes en el Senado de que un 3,5% de las plazas de Medicina Familiar y un 25% de Enfermería Familiar y Comunitaria se han quedado fuera de la convocatoria de la formación sanitaria especializada (MIR).

La ministra respondía este martes a la representante del PNV Nerea Ahedo Ceza, quien preguntó por las medidas que contempla el Ejecutivo en materia de profesionales de Atención Primaria y si cree suficiente el número de plazas MIR convocadas en esta especialidad.

Darias ha explicado que "no se trata solo de incrementar plazas", sino que, además, las comunidades "tienen que tener la acreditación docente suficiente". Además, ha subrayado el compromiso del Gobierno con la formación sanitaria especializada, dado que ha habido un aumento global del 32% en este tipo de plazas. En el caso de la Medicina Familiar ha sido del 29% (de 1.810 en la convocatoria 2017-2018 a 2.336 en la actual 2021-2022) y de más de un 100% en la de Enfermería Familiar y Comunitaria (de 316 a 768).



La senadora vasca ha reiterado que "no es suficiente" y ha desvinculado a Euskadi de las comunidades que "no acreditan y no cubren las plazas de Formación Sanitaria Especializada".