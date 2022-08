Descubre las mejores aplicaciones para viajar

Que la forma de viajar ha cambiado es una realidad. Lo que antes era un viaje de carretera y manta con un mapa indescifrable, ahora es un viaje en avión con el teléfono móvil como nuestro mejor aliado. Lo cierto es que existen aplicaciones que podemos descargar en nuestros dispositivos electrónicos para que nos saquen de un apuro cuando no sabemos qué meter en la maleta o qué lugares visitar en nuestro viaje.

Airhopping: elige tu destino

El primer paso para organizar el viaje perfecto es elegir el destino. ¿Te imaginas visitar varias ciudades en un mismo viaje pero por el precio de un viaje de ida y vuelta?

Con la aplicación gratuita de Airhopping puedes viajar por todo el mundo combinando varios destinos a la vez. Solo tienes que decidir cuántas personas viajáis, qué días y cuál será vuestro punto de partida como, por ejemplo Madrid o Málaga. La aplicación de forma automática te enseña los vuelos más baratos entre una gran cantidad de ciudades de Europa, Asia y América.

Elige tu primer destino y comienza a combinar vuelos. ¡Eso sí, debes tener en cuenta que solo puedes seleccionar hasta cuatro destinos en un mismo viaje! Además, con esta aplicación podrás realizar todos los trámites que necesitas a la hora de viajar: añadir maleta de mano, cambiar el horario del vuelo, elegir asientos…

No solo eso, Airhopping también te será de ayuda si quieres alojarte en hoteles, hostales, o habitaciones a un precio asequible. La aplicación selecciona los alojamientos con mejor relación calidad-precio. ¡Viajar por todo el mundo nunca había sido tan fácil!

PackPoint: que no se te olvide nada

El equipaje es sin duda una de las partes más complicadas de un viaje. Llenamos nuestra maleta con muchas prenda de ropa por si caso las utilizamos durante el viaje: un gorro por si acaso refresca (aunque te vayas en pleno mes de julio a Sevilla) o unas sandalias por si hace buen tiempo (a pesar de que estás en Londres en el mes de septiembre). Esto ocurre porque el equipaje no siempre está bien organizado.

La aplicación PackPoint te ayudará a llevar solo los elementos imprescindibles para tu viaje. Cuando te descargas la aplicación en el App Store o Google Play debes seleccionar tu sexo, escribes tu destino, la fecha del viaje, la duranción de la estancia y el tipo de viaje que vas a realizas (por ocio o por negocios). Por último, selecciona qué actividades vas a realizar como senderismo, fotografía, playa o natación.

En segundos, la aplicación generará automáticamente una lista de contenidos que podrás marcar como cumplido cuando vayas guardándolas en tu maleta. ¡Ya no se te olvidará nada! Además, si crees que no necesitas algún elemento de la lista propuesta también puedes eliminarlo Además, PackPoint realiza un pronóstico de meteorología local, por lo que también te puede sugerir por ejemplo, que metas un un paraguas, algo podrías no tener previsto.

GPSMYCITY: conoce la ciudad

Tienes el destino, el alojamiento, el viaje y la maleta pero ¿qué vas a visitar? Pensar qué quieres conocer de la ciudad que visitas es tan importante como evitar que se te olvide tu camiseta favorita en la maleta.

A veces los tours turísticos son demasiados largos y caros y no tienes tiempo para descubrir con tranquilidad un museo, o una localidad. En estas ocasiones, debes tener en cuenta a la aplicación GPSMYCITY, que te ofrece itinerarios temáticos autoguiados por más de 1.000 ciudades por todo el mundo. Así, puedes descubrir información y curiosidades sobre los lugares imprescindibles que tienes que visitar. ¡Incluso puedes crear tus propios itinerarios para que visites lo que más te interesa!

Withlocals: descubre lugares escondidos de la ciudad

A veces, cuando viajamos queremos conocer en profundidad la ciudad, por lo que los destinos turísticos llenos de gente no son la mejor opción. Sin duda, conocer un lugar de la mano de una persona local es una apuesta segura para descubrir el lado más auténtico de la ciudad.

Con la aplicación Withlocals podrás seleccionar el tour que quieres visitar y una persona será tu guía. No se tratan de tours tradicionales, sino que encontrarás actividades como experiencias gastronómicas, clases de cocina, visitas de mercados, tours fotográficos, tour en coche, en bici o a pie… ¡Experiencias únicas para viajeros diferentes!

Maps.Me para las personas más aventureras

¿Vas a visitar un lugar sin conexión a internet o simplemente quieres desconectar del mundo online pero no sabes qué hacer sin GPS? Maps.Me es tu solución: descárgate los mapas que quieras y utilízalos siempre que lo necesites sin tener acceso a Internet.

Olvídate de llevar el tradicional mapa de carretera. Una vez que te has descargado la aplicación Maps.Me, eliges el lugar de destino y descargas el mapa. Sencillo, ¿verdad? Además, esta aplicación también te marca rutas menos conocidas e incluso caminos conocidos por la gente local, que ni Google Maps es capaz de identificar. Esta plataforma también propone lugares (y tú también puedes seleccionar aquellos lugares que quieres visitar); y marca alojamientos y restaurantes por tu ruta. ¡Comienza a explorar desde una perspectiva diferente!

Google Translate y Google Lens: derriba la barrera del lenguaje

¿Quieres ir a Londres, Nueva York, Tailandia o Roma pero no sabes cómo comunicarte? El lenguaje es, sin duda, en muchas ocasiones una barrera importante a la hora de elegir un destino. Elegir solo ciudades que hablan un lenguaje que dominas es un error: te estás perdiendo muchos lugares extraordinarios.

Con la aplicación Google Translate podrás traducir, prácticamente, de forma simultánea todo lo que digas. ¿Cómo? Con el micrófono que incorpora la app podrás traducir todo lo que dices al idioma que has seleccionado. Así puedes comunicarte de forma rápida y sencilla.

Sin embargo, en muchas ocasiones el problema viene cuando leemos un cartel, un menú de un restaurante, una nota… ¿Cómo vas a poder traducir toda esa información? ¡Sencillo! Con la aplicación Google Lens puedes hacer una fotografía al cartel que quieras traducir y en segundos tendrás la información traducida al castellano, o en cualquier idioma que desees.

Como ves, viajar es mucho más sencillo gracias a la tecnología. Ahora que ya sabes cómo organizar un viaje, ¿has elegido cuál será tu próximo destino?

Este artículo ha sido publicado originalmente en Cibervoluntarios.