Docentes con Palestina: maestras explican el genocidio de Gaza en las aulas de Galicia

Sami Ashour llevó hace unos meses a Egipto a su familia, que había escapado allí desde Gaza, para que pudieran encontrarse, pues no se habían visto desde el inicio de la invasión. Iban con su hijo, de cinco años, a quien llevaba meses ocultándole el horror que vivían sus parientes en la franja. Antes del viaje, Sami y su mujer tuvieron que advertirle de que no podría ver a su primo, de su misma edad, su mejor amigo, porque no estaría.

Sami Ashour (Gaza, 1976) es doctor en Economía y trabaja en el vicerrectorado de Política Científica de la Universidad de Santiago. Emigró a Galicia hace 16 años, después de que él y su familia estuvieran dos veces a punto de morir en Gaza. Preside la Asociación Galaico Árabe Jenin y ha ayudado a poner en marcha Docentes con Palestina, una iniciativa que pretende comprometer al sistema educativo con la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la limpieza étnica que Israel esta ejecutando en Gaza.

"Bombardean escuelas, hospitales, universidades, edificios habitados por familias enteras... Han muerto ya casi 14.000 niños. ¿De qué eran culpables?", se pregunta. Uno de ellos era su sobrino, asesinado junto a su padre, médico dentista de profesión.

Este viernes, Docentes con Palestina ha convocado concentraciones a mediodía en todos los centros de enseñanza de Galicia en solidaridad con el pueblo palestino, para alertar una vez más del genocidio y para que el alumnado educado en el siglo XXI sea consciente de que está viviendo en directo uno de los peores horrores que han ocurrido en la historia de la raza humana.

Valores de paz

"La idea surgió a raíz de un encuentros de profesores y profesoras con la asociación Jenin para articular trabajos pedagógicos relacionados con Palestina, porque la ley del sistema educativo dice que entre los objetivos de la educación figuran los valores de la paz", dice Miguel Paz, docente y portavoz del Sindicato de Traballadores e Traballadoras do Ensino de Galicia (STEG), que subraya que en la iniciativa participan profesionales "de todas las sensibilidades sindicales".

"Explicar que ahora mismo está ocurriendo un genocidio y exigir su final es difícil, pero es una tarea absolutamente pedagógica", sostiene.

Sami tiene un discurso muy duro con el Gobierno de Israel, recuerda que su Ejército es una fuerza agresora y ocupante de territorios que no pertenecen a ese país, y también critica la tibieza de la respuesta de los gobiernos occidentales. Por eso defiende la importancia de que las generaciones jóvenes de europeos se eduquen en valores distintos a los de sus predecesores.

Manifestación de apoyo a Palestina en Vigo el pasado 20 de enero. — Adrián Irago. / Europa Press

"En la Primera Intifada del año 1985, los telediarios llamaban 'terroristas' a los adolescentes asesinados por tirar piedras a los tanques israelíes", recuerda. "Durante años se nos ha identificado con el terrorismo, y eso ha servido a Israel para diseñar y llevar a cabo esta limpieza étnica. [El presidente isrelí] Netanyahu y sus ministros han llegado a decir en público que en Gaza nadie es inocente. ¿Cómo que no?", vuelve a indignarse.

Para los profesores, lo que está sucediendo en Gaza también es un reto. Especialmente para los de las asignaturas de Historia. Alexandra Cabana lo es en los cursos de Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria (IES) Terra Chá, en Lugo. "La creación del Estado de Israel y todo lo que se ha derivado de ahí forman parte de los contenidos curriculares que ya trabajábamos dentro de las aulas", recuerda. Y aunque es difícil hacerlo, tenemos que explicarles lo que está sucediendo ahora".

Redes sociales

Alexandra advierte de esa dificultad porque las redes sociales se han convertido en el vehículo principal a través del que los niños, niñas y adolescentes se informan hoy de lo que sucede en el mundo. "Antes ese aprendizaje era más social, en familia, se veía y se debatían los contenidos del telediario, del periódico... Pero hoy se produce casi en solitario, y es necesario advertirles de las confusiones que pueden transmitirles las redes".

La profesora alerta también del riesgo de que el genocidio que vive el pueblo palestino acabe pasando inadvertido. En primer lugar porque se perciba como algo lejano "cuando en realidad está ahí al lado, al otro lado del Mediterráneo". Y en segundo término, porque el ser humano "tiene una enorme capacidad para acostumbrarse a la violencia". "Sucede igual con los asesinatos machistas, con la violencia vicaria, los vemos semana a semana... Y no podemos permitir que nos acaben pareciendo algo habitual".

Docentes con Palestina ha llamado a los claustros, asambleas de profesores y alumnos y a las juntas de delegadas y delegados sindicales de todos los centros de Galicia a adherirse a un manifiesto, a desarrollar acciones de denuncia y a concentrarse el día 12 en sus instalaciones. Se trata de actividades voluntarias tanto para alumnos como para profesores.

El texto que prevén leer al final dice lo siguiente: "A mediados de marzo [las víctimas mortales] superan las 30.000 personas muertas, masacradas. Casi 80.000 las heridas, 1,7 millones de personas desplazadas de sus hogares. Casas, hospitales, escuelas, destruidas de forma sistemática y planificada. La comunidad escolar tenemos la obligación de actuar frente a la barbarie y actuar como lo que somos, parte de la sociedad civil, para presionar a nuestros gobiernos con el fin de parar este genocidio".