El dueño de Desokupa anuncia que impartirá cursos a policías y mossos en los próximos días

Daniel Esteve Martínez, propietario de la empresa Desokupa, conocida por realizar desalojos extrajudiciales, ha anunciado que en los próximos días comenzará a impartir cursos de autodefensa a cientos de policías y mossos. A través de un mensaje en redes sociales, Esteve ha afirmado que el primer curso tendrá lugar este fin de semana con la asistencia de 200 personas, entre ellas "civiles, vigilantes de seguridad y FCSE". Sin embargo, no ha especificado cuántos agentes policiales estarán presentes.

El curso ofrece diversas situaciones prácticas que abarcan desde primeros auxilios hasta el manejo de las porras extensibles de acero que los agentes de seguridad han recibido en los últimos años. Además, incluye técnicas para esposar a detenidos y el "grappling policial", una serie de maniobras de lucha destinadas a inmovilizar a una persona. El precio de la formación es de 50 euros, según la página web de Desokupa. Esteve, quien ha ganado notoriedad por sus fuertes críticas a los partidos de izquierda y mensajes racistas y xenófobos, sostiene que el curso es necesario debido a la supuesta creciente inseguridad en las calles.

La controversia se desató el 4 de agosto cuando Esteve anunció un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el segundo más votado en las elecciones sindicales de junio de 2023. Este acuerdo permite a los afiliados de la organización y sus familiares acceder al curso con un descuento. Mónica Gracia, secretaria general del SUP, defendió la decisión argumentando que los agentes enfrentan una "violencia desmedida" y que han perdido autoridad en las calles, lo que aumenta los riesgos de su trabajo diario. Sin embargo, el sindicato se negó a revelar cuántos afiliados se inscribieron en la formación.

En su reciente mensaje, Esteve ha lanzado un desafío a Fernando Grande-Marlaska, al afirmar que los policías que participen en el curso podrán incluirlo en su currículum y que este contará para ascensos, "le guste o no" a Marlaska. No obstante, el Ministerio del Interior ya dejó claro que no respalda ninguna formación externa a su departamento y que solo reconoce la oficial impartida por la Policía Nacional. En agosto, la cartera de Marlaska abrió un expediente para investigar si el curso vulnera los "valores democráticos" y si debía retirarse el apoyo económico al SUP por su implicación, aunque el expediente aún no ha concluido.

Como parte de esta investigación interna, el Ministerio del Interior ha incorporado informes de la Abogacía del Estado y de su Secretaría General Técnica. Estos documentos señalan posibles irregularidades, como la participación de agentes de las fuerzas de seguridad en activo como instructores del curso. En la página web del Club Desokupa se menciona que algunos de los instructores son "miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", y Esteve ha afirmado que el 85% de los docentes son policías en activo.

Según fuentes del Ministerio, los agentes que deseen impartir estos cursos deben notificar previamente a Interior para verificar si la actividad cumple con el régimen de incompatibilidades al que están sujetos los funcionarios.

Tensiones entre los sindicatos policiales

La polémica también provocó una fuerte reacción entre otros sindicatos policiales, que criticaron el acuerdo entre Desokupa y el SUP. Estos señalaron que la colaboración con Esteve, conocido por alentar protestas violentas ante la sede del PSOE en Madrid, daña la imagen de la Policía.

Estas manifestaciones, protagonizadas por grupos de extrema derecha, causaron heridas a varios agentes. Además, el SUP experimentó una crisis interna, con la renuncia de afiliados y la dimisión de un dirigente en Euskadi, quien denunció la "deriva ultra" del sindicato en una carta.

Además, Esteve ha amenazado a los periodistas de Equipo de investigación, de La Sexta, en un vídeo emitido en su cuenta de X. En él, Esteve ha advertido de que gracias a su "CNI" sabe sus teléfonos, y datos sobre sus vidas.

El Grupo Parlamentario de Sumar llevó el asunto al Congreso, presentando ocho preguntas dirigidas a Grande-Marlaska. En ellas, se cuestionaba la participación de "grupos de civiles violentos" en la formación de policías en activo, en referencia a la empresa de Esteve.

El sindicato CCOO, que mantiene un acuerdo de colaboración con el SUP desde 2015, también expresó su preocupación. La organización advirtió que reconsiderará su colaboración con el SUP debido a su vínculo con Desokupa, al calificar el acuerdo como "peligroso para la democracia".

Un ertzaina en Desokupa

Por otro lado, el agente de la Ertzaintza Otavio de Paula aparece públicamente como instructor de Desokupa, según adelantaron medios vascos este martes. El Departamento de Seguridad ha abierto una investigación para resolver si el ertzaina vulnera el régimen de incompatibilidades, pero no realiza valoraciones sobre el carácter ultraderechista de la organización.

Además, Desokupa ha publicado en sus redes sociales vídeos en los que Dani Esteve presenta en tono jocoso a Otavio de Paula como "instructora jefe" de sus cursos, mientras el ertzaina aparece vestido con indumentaria de la asociación de extrema derecha. Este agente de ya había sido noticia en los medios con anterioridad por registrarse oficialmente como mujer, lo que generó tensiones dentro de la comisaría correspondiente.

Esteve ya había asegurado que tenía más agentes del cuerpo policial vasco en sus filas, pero la Ertzaintza ha apuntado que no tiene conocimiento de más casos.