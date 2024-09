El jefe de Desokupa amenaza a periodistas: "Tengo donde llevan al colegio a sus hijos"

El líder de Desokupa, Daniel Esteve, ha amenazado a los periodistas de Equipo de investigación, de La Sexta en un vídeo emitido en su cuenta de X. En él, Esteve, ha advertido de que gracias a su "CNI" sabe sus teléfonos, y datos sobre sus vidas.

Así lo denunció públicamente en su cuenta de X, el activista y portavoz de Facua, Rubén Sánchez: "El propietario de Desokupa, Daniel Esteve, intenta atemorizar a periodistas que lo investigan a él y a su negocio. Les advierte de que sabe sus teléfonos, dónde viven o a qué colegios llevan a sus hijos y anuncia que varios de sus seguidores van a asaltar sus domicilios".

Dos días antes, también en la misma cuenta, Esteve emitía "declaración de guerra" contra el programa y pedía "información de la presentadora y cúpula del programa".

Acuerdo con el SUP

La organización Desokupa —una empresa que ofrece servicios para desalojar viviendas con prácticas en el filo de la legalidad— ha firmado en fechas recientes con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) un acuerdo de colaboración por el que Esteve será el encargado de entrenar a "miles" de agentes de la Policía. Este pacto generó una amplia polémica, las izquierdas lo rechazaron de plano y provocó dimisiones en el sindicato.

"No sabéis la que se os viene encima. Tengo ya con mi CNI de seguidores direcciones, teléfonos, dónde llevan al colegio a sus hijos, direcciones de segunda residencia....", asegura en el vídeo Esteve. También afirma en él que sus seguidores tienen controladas las segundas residencias de los jefes del programa para okuparlas: "Tendréis que vigilar[las], no vaya a ser que os las okupen". "Y a mí me vais a comer los huevos por detrás", añadía.