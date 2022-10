Ecoviu, la app gratuita que calendariza todas las iniciativas ambientales que se  organizan en Barcelona

Tecnología y medio ambiente. La unión de estos dos conceptos ha permitido el

surgimiento de numerosas iniciativas ambientales contra el crisis climática, cada vez más acelerado. Basta con echar un vistazo a los termómetros de este verano, calificado por los expertos como el más caluroso de la historia, para darse cuenta de la magnitud del problema. Son muchos los estudios y entidades ecologistas que alertan de los graves efectos del calentamiento global si los gobiernos no impulsan políticas medioambientales reales. Éste fue el motivo que llevó a tres jóvenes emprendedores barceloneses a impulsar Ecoviu, una aplicación de móvil gratuita que planifica todas las acciones ambientales que se organizan en Barcelona.

"Ganas de emprender un proyecto con impacto positivo, pasión por la naturaleza y la necesidad de encontrar un punto de reunión entre todas las

personas con un estilo de vida responsable y sostenible". Éste fue el punto de partida de lo que más adelante sería Ecoviu, el proyecto que unió a tres apasionados de la naturaleza: Marc, que tiene experiencia en la organización de eventos; Pau, experto en programación de aplicaciones; y Òscar, especialista en comercio digital. De momento, la aplicación sólo recoge las actividades que se programan en la capital catalana, pero los impulsores tienen la intención de expandir el servicio a toda Catalunya.

Actividades los 365 días del año

¿Alguna vez has sentido la necesidad de aportar tu granito de arena en la lucha contra el cambio climático? Si la respuesta es sí, ¿cuántas de estas veces no has pasado a la acción porque no sabías por dónde empezar? Muchas, ¿verdad? Ese es precisamente uno de los objetivos de Ecoviu, ser una herramienta que informe a la ciudadanía sobre todas aquellas cosas que puede hacer para contribuir a la lucha contra el calentamiento global sin moverse de su zona.

Uno de sus fundadores, Marc, explica que Ecoviu es una plataforma "donde encontrar actividades con impacto positivo en el medio ambiente los 365 días del año". En un solo clic, el usuario dispondrá de un calendario con actividades presenciales y online relacionadas con el medio ambiente. "El objetivo principal es facilitar la acción climática a la ciudadanía y crear comunidad. Es importante tener un punto de encuentro con personas que tienen los mismos valores que tú y un estilo de vida similar, así el impacto es mayor", comenta Marc.

Actualmente, cuentan con la colaboración de diversos colectivos ambientales como Espigoladores, ADENC o WWF, que les proporcionan todas aquellas acciones que organizan, desde recogidas de residuos en la montaña o playa a charlas, talleres de alimentación responsable, conferencias... "A finales de mes, cada organización nos pasa un calendario con las actividades que ha programado", comenta Marc. Son ya más de 90 entidades, sólo de Barcelona, que colaboran con Ecoviu. Todas ellas tienen un perfil dentro de la app. "Los usuarios pueden saber cuál es la misión de estas organizaciones, acceder a sus redes y contactar con ellas, y todo a través de la misma plataforma", detalla.

De las palabras, a la acción

Ecoviu surge en un momento clave en la lucha contra la crisis climática. Sin ir más lejos, Europa ha sufrido el verano más caluroso desde 1880. Así lo ha confirmado el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Comisión Europea. Además, la sequía ha dejado en estado de alerta casi todos los pantanos de Catalunya.

En sólo ocho meses, España ha visto cómo 416 incendios han arrasado casi 300.000 hectáreas, según datos del Sistema EFFIS de la Unión Europea. Ecoviu, como agente de concienciación social, no sólo recoge las diferentes acciones que programan las entidades ambientales a lo largo del año, también actúa como agente proactivo y organiza sus propias actividades. La última fue una recogida de residuos en la playa del Bogatell, donde una veintena de voluntarios recogieron 112 kilos de basura entre plásticos, toallitas, colillas e incluso una bombona y una silla; y en la montaña de Montjuïc, donde una cuarentena de personas, junto con las organizaciones La Marina Viva, WWF, Project Rescue Barcelona y Cuidem Montjuïc, recogieron 246 kilos de basura.

"Este tipo de acciones nos ayudan muchísimo a concienciar a la gente. Las personas que nos ven recogiendo basura de un espacio natural, alucinan e incluso nos han llegado a aplaudir", explica Marc, que señala que el objetivo final es que "no se queden en simples aplausos, sino que sirva para que esa persona pase a la acción, ya sea generando menos residuos o colaborando con alguna otra entidad".

La recogida de residuos en la playa del Bogatell "fue todo un éxito", asegura Marc. Sin embargo, lamenta que muchas de las acciones que realizan algunas entidades medioambientales deberían impulsarlas desde la administración pública. "Lo que nos mueve son las acciones, no las palabras. Por eso, mientras sea necesario, continuaremos organizando actividades de concienciación ambiental", comenta Marc.

Planes de futuro

Ecoviu nació hace dos años con la intención de hacerse un hueco en un mercado muy saturado como es el de las aplicaciones móviles. Hasta ahora, el proyecto ha sido financiado con los recursos propios de sus tres fundadores, que han dejado sus trabajos para dedicarse íntegramente a Ecoviu. Sin embargo, con la llegada del nuevo curso esperan poder crear un modelo de negocio que haga sostenible la aplicación. Este mes ya han empezado a monetizar algunas actividades, cobrando una pequeña comisión por cada tique vendido desde la aplicación. Marc añade que más adelante buscarán financiación privada.

De momento, la aplicación sólo recoge las actividades que se programan en la capital catalana y alrededores. Pero en un futuro no muy lejano, los fundadores de Ecoviu quieren expandir el servicio al resto de provincias de Catalunya.