La querella por injurias que en su momento presentó Eduardo Inda contra Ana Pardo de Vera, actual directora corporativa de Relaciones Institucionales de Público, y contra Juan Carlos Monedero, colaborador habitual de este medio, ha sido archivada por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que no ha habido ninguna calumnia y que tanto Pardo de Vera como Monedero ejercieron legítimamente los derechos a la libertad de expresión y a publicar información veraz y contrastada relativa a la violencia de género que atañía al periodista.

En un auto redactado el pasado 21 de enero de 2020, y notificado a las partes, las magistradas de la sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid fallan a favor de los recursos que tanto Pardo de Vera –entonces directora de 'Público'– como Monedero, habían interpuesto contra la decisión del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid –notificada justo un año antes en un auto judicial de enero de 2019–, en la que se acordaba la tramitación de diligencias en virtud de la querella formulada por Eduardo Inda justo unos días después de que este medio publicara el 3 de diciembre de 2016 que la Justicia había dictado el embargo del salario, sueldos y otros ingresos de Inda en La Sexta.

Al hilo de esa información, Juan Carlos Monedero publicó ese mismo día un vídeo en el que, bajo el título de Pantuflos que maltratan, analizaba las diferentes formas de violencia de género y de cómo cierto periodismo, que Monedero define en el vídeo como "pantuflo", la trataban.

Inda consideró injuriosas ambas informaciones así como que Pardo de Vera, apelando a la transparencia con los lectores de Público, les explicara en otro artículo cómo había sido el debate interno sobre esta información de interés público y por qué había optado por publicarla el mismo día que este diario confirmó la noticia desde todos los ángulos.

La querella de Inda fue admitida a trámite, por lo que Pardo de Vera y Monedero presentaron sendos recursos en la Audiencia Provincial de Madrid, cuyas magistradas han aceptado el recurso y acuerdan "el sobreseimiento libre de las actuaciones" al considerar, primero, que las informaciones de Público están contrastadas, y segundo, que nunca hubo intromisión en el honor de Eduardo Inda.

En el caso del recurso de Monedero, las magistradas aseguran: "No ha existido intromisión en el derecho al honor del Sr. Inda y las expresiones vertidas no son constitutivas de injurias. Maltrato por no pagar pensiones económicas y pantuflo no son formalmente injuriosas y el Sr. Inda es un personaje público que se prodiga notoriamente en los medios de comunicación de este país, siendo, por tanto, emisor y receptor de críticas de toda índole".

Respecto al recurso de Pardo de Vera, el tribunal considera que la entonces directora de este medio no es responsable de los comentarios de los lectores al entender que está acreditada y explicada la información que en la web de Público se ofrece sobre la responsabilidad en que incurre el lector que emite los comentarios.

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid es susceptible de ser recurrido en casación por Eduardo Inda.