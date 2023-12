Elegir bien la cama es vital para evitar los dolores y descansar de verdad

Hay artículos que pasan a formar parte de nuestras vidas, que conviven con nosotros durante mucho tiempo e influyen poderosamente en nuestro día a día y, por ello, a la hora de adquirirlos debemos valorar a fondo sus características, lo que pueden aportarnos, y optar por un producto que cumpla las expectativas.



Igual que cuando compramos un electrodoméstico no nos llevamos el primero que asoma en la tienda, la compra de uno de los componentes de una cama merece una reflexión, un tiempo para valorar cuáles nos convienen, y que finalmente puedan cubrir todas nuestras necesidades físicas para eliminar molestias o dolores que pueda generarse por la noche. Y es que a la hora de elegir una cama, nuestra salud es lo fundamental, y debe garantizarnos, cuanto menos, un reconfortante descanso.



Existen colchones con bajos precios y buena apariencia que, sin embargo, tienen poco más que eso, que una buena presentación. Arrojan pocas garantías y es habitual que ni siquiera se facilita una marca a la que agarrarse. Después, no son cómodos y no se descansa en las condiciones óptimas y surgen los dolores, especialmente los de espalda. No es de recibo que el lugar en el que pretendemos descansar todos los días, en lugar de ofrecernos comodidad, nos cause dolores.



Demasiados dolores

El dolor de espalda es una realidad para numerosas personas, que no logran descansar bien en su colchón y además éste juega en contra de su salud. Según datos de la Sociedad Española de Reumatología, 8 de cada 10 personas sufren dolor de espalda en España, y si a esto le sumamos que más de la mitad de la población no duerme las horas recomendadas para que su cuerpo y mente se regeneren, es evidente que la calidad de sueño es pésima, y así lo refrenda el INE.



No es algo nuevo. Desde hace años se le ha atribuido la culpa de todos estos males al uso de un colchón y una almohada inadecuados a nuestras necesidades. Y es que estos dos elementos han sido en demasiadas ocasiones los responsables de multitud de dolores musculares, tanto de la zona cervical como en el resto de zonas que componen la espalda. Aunque no son los únicos posibles causantes del dolor.



También la estructura de la cama influye directamente en la calidad de nuestro descanso. La Fundación Kovacs, especializada en la investigación del dolor de espalda y cuello, apunta que "las características de la superficie de descanso suponen un factor relevante con relación a la existencia o a la evolución del dolor de espalda. Por lo tanto, la efectividad de elegir un colchón adecuado a nuestras necesidades puede verse mermada si nuestra cama no cuenta con un soporte adecuado a nuestras necesidades.



Fundamental para la mente

Por todo ello, resulta de vital importancia conocer los efectos que aportan al descanso los diferentes tipos de estructuras de cama. Aunque podamos pensar que existen multitud de soportes, todos ellos utilizan el somier o la base tapizada como apoyo del colchón. Por eso, para disfrutar de un descanso más elástico debemos seleccionar somieres de baldas de madera, mientras que para tener un descanso más firme lo más adecuado son las bases tapizadas.



La suma de todos los elementos que conforman la cama influye en la calidad del descanso, y eso es algo que nunca podemos pasar por alto. Los beneficios son numerosos, empezando porque un descanso adecuado y óptimo repercute positivamente en la salud y evita los indeseados dolores de espalda y articulaciones. Un sueño de calidad repercute directamente en nuestro día a día, e influye poderosamente en nuestro estado de ánimo, en la actitud e incluso en nuestra felicidad. Mantener un nivel adecuado de sueño nos ayuda a mejorar nuestras capacidades cognitivas y de concentración, además fortalece nuestro sistema inmunitario.



Pero dormir también es, sobre todo, fundamental para la mente, y se refleja en algo tan sencillo como que cuando tenemos un correcto descanso, nuestra memoria nos lo agradece, estamos más lúcidos y predispuestos a afrontar nuestro día a día. Dormir hace también que asimilemos bien la información recogida a lo largo del día y gestionemos mejor nuestras decisiones.



El descanso se fabrica con personas

