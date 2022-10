Los empleados de Banco Santander recaudan 537.000 euros para impulsar proyectos sociales

"Una vez más, este programa es un motivo de orgullo, no solo porque forma parte de nuestro compromiso con el crecimiento inclusivo y sostenible de las personas, sino porque también nos confirma el espíritu solidario de nuestros equipos", señalan desde el Banco Santander. 2.700 empleados del grupo en España han participado en la última convocatoria en Euros de tu nómina, que ha recaudado 537.114 euros.



Esta dotación se repartirá a partes iguales entre los doce proyectos sociales ganadores (44.759 euros cada uno), todos ellos dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad y ayudarlas a prosperar. Desde el nacimiento del programa, que acaba de cumplir 14 años, se han donado 4,6 millones de euros a 122 ONG y se ha logrado un impacto positivo en la vida de 900.000 personas.



El funcionamiento de este programa es muy sencillo. Los empleados del Santander se convierten en padrinos y madrinas de un proyecto solidario -pueden apoyar hasta tres iniciativas- y presentan su candidatura para que sea votada por el resto de los compañeros. Así, son los propios trabajadores quienes proponen y deciden los proyectos premiados. Por cada euro donado por un empleado, la entidad aporta otro. Este gesto permite financiar cada año doce proyectos sociales.



La entrega de premios de esta edición se celebró la semana pasada en el madrileño Círculo de Bellas Artes y contó con la presidencia de Su Majestad la Reina y Ana Botín. La Reina destacó que "la sociedad civil de nuestro país es fuerte, solidaria, es potente en muchos ámbitos: asistencia, atención, acompañamiento, defensa de personas que no tienen derechos reconocidos, o están siendo vulnerados, o se encuentran en una situación de desamparo, de vulnerabilidad, de soledad, de sufrimiento". Por su parte, la presidenta del Santander ensalzó la labor que realizan las ONG: "Con vuestro trabajo y profesionalidad transformáis las vidas, a mejor, de miles de personas. Si hay algo que me hace levantarme cada día con ilusión es la capacidad de impactar en la vida de muchas personas. Vosotros nos ayudáis a multiplicar ese impacto, vuestro trabajo es fuente de inspiración y de motivación".



Los proyectos ganadores

Los 12 proyectos premiados, seleccionados entre cerca de 200 presentados, se enmarcan en cinco categorías:



- Cooperación internacional. El premio ha recaído en Fundación Kirira, que construirá un aula para las niñas de Tharaka con el fin de mejorar su calidad de vida, ya que se ven forzadas a huir para evitar sufrir la mutilación genital femenina; Fundación Recover, que pondrá en marcha y equipará un módulo de maternidad en el centro de salud de Obout, en Camerún, para dar servicio a más de 4.000 beneficiarias al año; y Fundación Vicente Ferrer, para la creación de una vivienda digna con instalaciones sanitarias para 19 familias desfavorecidas de la aldea de Kadadarakunta, situada en Anantapur (India).



- Discapacidad. En esta categoría han destacado la Fundación Aprocor, con un proyecto dirigido a apoyar a 50 personas con discapacidad intelectual que contará con la ayuda de 250 voluntarios; Autismo Burgos, que ofrecerá a las familias acompañamiento psicoemocional por parte de un profesional, con el fin de evitar el aislamiento social; y Apadis, que transformará residencias para 96 personas con discapacidad intelectual con graves trastornos de conducta para que puedan convivir en un lugar lo más parecido a un hogar.



- Inclusión social. Han destacado APRAMP, que dotará a 300 mujeres víctimas de la trata de una línea de apoyo y acompañamiento en su actividad cotidiana y ante situaciones de crisis, así como en el proceso de recuperación y rehabilitación; el proyecto de Fundación Rafa Nadal para la integración social de menores vulnerables en situación de exclusión social a través del deporte y la educación; y Achalay, que desarrollará un programa de actividades formativas en horario extraescolar para al menos 25 jóvenes del barrio de San Blas, con el objetivo de romper con los círculos de pobreza y desigualdad favoreciendo una disminución del abandono escolar y mejorando el perfil de empleabilidad.



- Salud. Los ganadores son Mamás en acción, que pretende cubrir el 100% de los acompañamientos que los hospitales les soliciten para niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos o son víctimas de malos tratos domésticos; Menudos Corazones, que, gracias a esta aportación, proporcionará habitaciones dobles gratuitas para familias desplazadas a Madrid por una cirugía cardiaca de un menor; Fundación d’oncologia infantil Enriqueta Villavecchia, que proporcionará atención médica y psicosocial en el hospital y en el domicilio a niños que están en fases crónicas o avanzadas de su enfermedad o en el final de su vida y ofrecerá apoyo a sus familias.



Además, en esta ocasión se ha hecho un reconocimiento especial a la labor de cinco entidades sociales con las que el banco ha colaborado a lo largo de este año en distintos proyectos sociales: Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación ONCE, Cruz Roja, ACNUR y EAR.



Iniciativas de apoyo a la comunidad

El voluntariado corporativo se ha convertido en una valiosa herramienta empresarial para fomentar entre los empleados no sólo el respeto y la solidaridad, sino también la motivación, los valores y el compromiso con la empresa. Grandes organizaciones, como Banco Santander, han integrado esta actividad como un elemento esencial de sus políticas de sostenibilidad y responsabilidad social. El grupo español destinó 46 millones de euros el año pasado a iniciativas de apoyo a la comunidad y a los colectivos vulnerables a través de 1.400 ONG que ayudaron a más de dos millones de personas. En España, este importe fue de 13 millones de euros.



Más de 28.000 empleados del grupo participaron en actividades de voluntariado, a las que dedicaron 46.000 horas, en especial para prestar su ayuda a personas con discapacidad, paliar la soledad de los mayores, o facilitar formación a los que más lo necesitan. Además, a través de Santander Universidades, el banco ha ayudado a casi 30.000 personas en España con becas, prácticas y programas de emprendimiento. Y a través de la Fundación Universia se ha apoyado a más de 1.500 estudiantes con discapacidad.



En España, el tercer sector genera más de medio millón de puestos de trabajo y representa el 1,4% del PIB nacional, que se destina a proyectos de acción social.