El escape en una tubería de Badalona hace perder dos litros de agua por segundo desde el 2005

Por el barrio de Canyet de Badalona sigue bajando un reguero de agua de forma ininterrumpida. Lo hace desde el 2005, momento en el que el ayuntamiento averiguó de dónde provenía esa agua que corre por una riera que la lleva hacia el mar. Era causada por un escape en un conducto que va de Cardedeu hasta el barrio de Trinidad, en Barcelona. Desde entonces, hace 17 años, en este tramo de Badalona se pierden dos litros de agua por segundo. Millones de litros acumulados durante tantos años que han llevado a la Associació de Veïns de Canyet a estudiar si vuelven a llevar el caso a los juzgados.

Ya lo hicieron en el 2008, cuando denunciaron a Aigües Ter Llobregat (ATLL) y a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a la Fiscalía de Medio Ambiente por el desperdicio de agua debido a la avería en la tubería. Un año después, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) archivaba la denuncia de acuerdo con un informe de los Mossos d'Esquadra que descartaba que el escape supusiera "un riesgo grave" para el medio ambiente y los recursos naturales.

"Se deben poner las cifras en contexto. Se pierden dos litros por segundo en un conducto por el que pasan 4.000 litros por segundo", detalla José Miguel Diéguez, gerente de ATLL, la empresa pública adscrita al Departament d'Acció Climática, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat y responsable del abastecimiento de agua en el Barcelonès y a ocho comarcas de su entorno. "ATLL gestiona una cantidad ingente de agua y tenemos una eficiencia del 98%", añade Diéguez, "este es un escape pequeño pero importante, por eso hay que repararlo".

Para el vecindario de Canyet, que convive desde el 2005 con un arroyo de agua que cae a diario por el barrio, no es una cantidad pequeña. "Este arroyo no debería traer agua con la situación de sequía que nos encontramos actualmente", lamenta Pepe Sánchez, presidente de la AV de Canyet. "Nos planteamos presentar una nueva denuncia porque se trata de una pérdida constante desde hace 17 años".

En un inicio, la pérdida de agua parecía provenir de una mina existente en el barrio de Canyet. Los análisis del líquido constataron que contenía cloro; por tanto, se deducía que procedía de un conducto para el uso humano. La que cae por la riera de Canyet parece ser la mezcla de la conducción del agua con la de la mina natural.

La reparación se preveía para el año 2009

El conducto que va de Cardedeu a Trinitat que gestiona Aigües Ter Llobregat se construyó en los años 60. Para poder reparar el escape de Badalona hay que detener la conducción del agua que pasa por la tubería. "No se trata de sustituir un tubo, es un túnel de tres metros de diámetro que es la principal conducción de abastecimiento de Barcelona y el área metropolitana", detalla Diéguez. Por eso, la solución pasa por dejar el actual conducto en seco y construir uno paralelo por donde pueda seguir pasando el agua.

Cuando saltaron las alarmas, hace 17 años, de la pérdida de miles de litros de agua diarios, desde la Agència Catalana de l'Aigua ya habían empezado a trabajar en el desdoblamiento de la infraestructura. Una tarea larga y compleja que preveían tener completada en 2009, lo que permitiría resolver el escape de agua. "No se pudo hacer antes porque no es una obra sencilla", asegura el gerente de ATLL. Lo que falta por construir es el último tramo que termina en Badalona y la empresa pública augura que estará listo a principios de 2025. "Tiene un coste de 35 millones de euros, es mucho más de lo que invertimos en todo un año", añade José Miguel Diéguez.

Iniciativas para reaprovechar el agua

Lo que más se reprocha a la administración pública es el derroche de agua durante todos estos años. Ya en 2008, el Ayuntamiento de Badalona empezó a reutilizar el agua que se perdía de la tubería para regar y limpiar a través de camiones cisterna. Más tarde, y con la colaboración de ATLL, se realizó una obra para colocar un tubo de 800 metros en el interior del colector de la Riera de Canyet y de 400 metros en la zona pavimentada. Asimismo, se creó un depósito soterrado de 200 metros cúbicos de capacidad con un equipo de potabilización que se instaló en el Parc de Montigalà. De este modo, el agua se utilizaría para regar éste y otros parques.

"Lo que pedimos es que se reaproveche el agua, al igual que se hace en el depósito", reclama Pepe Sánchez, "ahora no se utiliza tanta como al inicio y se están perdiendo muchos litros". "Es un tema de ciudad, no solo del barrio de Canyet", afirma Julio Molina, presidente de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona (FAVB), "no puede permitirse que perdamos esa cantidad de agua en la situación en la que nos encontramos".

No es extraño ver de vez en cuando a algunas personas cargando garrafas de agua por la Riera de Canyet. Son ciudadanos que, a título personal, las llenan para utilizar el agua para el riego de sus huertos. También han surgido iniciativas por parte de algunos colectivos de Badalona. La Plataforma Defensem Ca l'Arnús -que rechaza la construcción de pisos en una zona que pertenece a este parque público- organizó una plantada reivindicativa en el pulmón verde de la ciudad y el agua que se utilizó provenía del arroyo de Canyet.