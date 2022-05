Escrivá apuesta por prolongar la vida laboral para asegurar las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha remarcado este miércoles que "la medida más eficaz" para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones es "la prolongación de la vida laboral" y ha subrayado que la reforma realizada en 2011 ya llevó la edad de jubilación a los 67 años.

Lo ha hecho en la Asamblea del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), donde ha defendido la necesidad de incentivar la jubilación demorada. De hecho, el ministro ha lamentado la cultura de la jubilación anticipada que parece haberse instalado dentro de las empresas, una cultura que –según Escrivá– es "una forma de pasar los costes a la Seguridad Social".

Por ello el ministro ha querido hacer hincapié en la necesidad de pedir "cambios internos" a las empresas, modificaciones que permitan fomentar "fórmulas de prolongación" de la vida laboral. Además, ha recordado que España es uno de los países de Europa con una tasa de actividad más baja a partir de los 55 años.

Además el ministro no ha dudado en criticar la reforma del PP de las pensiones, un texto que no contó con el acuerdo de los agentes sociales y no pasó por el Pacto de Toledo. "No tuvo prácticamente recorrido y nos generó un problema. Hubo que acudir a la Unión Europea a decirles que había que aplicar un nuevo marco. Cuando se hacen políticas cortoplacistas, de poco recorrido, terminan siendo un bumerán. Por eso era tan importante el consenso", ha remarcado Escrivá.