"Temperaturas abrasadoras de verano en primavera": los medios internacionales alertan del calor extremo en España

Este mes de abril rompe todos los récords de temperaturas desde que, en 1961, comenzaran los registros. El pasado jueves, la mayor máxima se registró en el aeropuerto de Córdoba, donde los termómetros marcaron 38,8 grados.

Entonces, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) advirtió de que el país está sufriendo unas temperaturas máximas propias de los meses de julio, datos que se mantendrán hasta el domingo, cuando comenzarán a descender.

Ante esta tesitura, los medios internacionales se han hecho eco y hablan de "calor extremo", al tiempo que aseguran que "la gente en España se ha mudado al modo veraniego, en busca de la sombra y acercándose a las playas", como publica el New York Times.

No se olvida este medio, ni tampoco The Guardian, de la yegua muerta este miércoles en la Feria de Sevilla mientras los termómetros rozaban los 40 grados. Por su parte, The Washington Post cita a una meteoróloga, que recuerda que estas temperaturas "no tienen precedentes en abril" y apunta en su titular que "España y Portugal se sofocan".

El medio americano recalca, además, que el país se encuentra inmerso en una dura sequía y que el peligro extremo por incendios está activado para el fin de semana. En esta línea informa también la agencia Reuters, que habla de "temperaturas abrasadoras de verano en primavera" y no se olvida de que algunos embalses se encuentran al 50% de su capacidad.

Desde Sky News dan otro dato en este sentido: los embalses están alrededor de un 15% por debajo de los niveles medios y algunos se reducen a solo el 26% de su capacidad. Además, hablan de otra consecuencia preocupante, la afectación de la agricultura, que hará que los precios de muchos alimentos suban.

Bloomberg tampoco se olvida del calor y afirma que "Europa Occidental ha experimentado un invierno inusualmente cálido y seco", al tiempo que sostiene que "es probable que estas condiciones continúen en los meses de primavera y verano", para lo cual cita a Copernicus.

Mientras, la BBC habla de uno de los problemas más preocupantes que se derivan de estas altas temperaturas, cómo las personas en situación de pobreza se ven afectadas. "La pobreza es el factor clave a la hora de explicar por qué hay más muertes asociadas a las temperaturas extremas. Los ingresos son el factor que más se relaciona con el impacto del calor en las muertes del día a día", sostiene una experta en declaraciones al medio británico.

Varios de estos medios, entre los que también se incluye DW, recuerdan las medidas que los gobiernos autonómicos están tomando para afrontar esta situación: desde planes específicos para hospitales, centros de salud o colegios en Madrid a los sistemas de prevención de incendios que el Ejecutivo central ha obligado a las comunidades a implantar.