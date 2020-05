Políticos, activistas, compañeros de partido y ciudadanos de a pie, todos lloran hoy la muerte de Julio Anguita, el histórico dirigente de Izquierda Unida y referente del progresismo en España.

"Julio Anguita se atrevió siempre a señalar al poder", explicó el vicepresidente segundo Pablo Iglesias desde su tribuna de Twitter. "Se nos va un referente ético, se nos va nuestro mejor referente político. Hasta siempre", quiso despedirse el dirigente de la formación morada.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha hecho publico también su pesar por la muerte del exdirigente de Izquierda Unida a quien califico de "hombre coherente, honesto, y siempre crítico que defendió de manera incansable la igualdad y la justicia social".

El ministro Alberto Garzón ha expuesto también su pesar por la pérdida de quien considera "un amigo y un camarada" y ha explicado que se encuentra devastado por la triste noticia: "Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo. Hemos perdido al más grande." Garzón ha explicado que están decididos a continuar su ejemplo político: "Te echaremos tanto de menos. Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz."

De igual forma se ha expresado la presidenta del Grupo Parlamentario andaluz, Teresa Rodríguez, quien también quiso tener palabras de agradecimiento para Anguita a quien recuerda como un gran referente para sí misma y su forma de entender la política: "Algunos empezamos a interesarnos por la política escuchándolo siempre valiente, siempre coherente, renunciando a los provilegios de la política y al compadreo con el neoliberalismo", recordó la gaditana.



El líder de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha querido ofrecer también su sentido pésame por el fallecimiento de Anguita. "Que pena más grande", ha escrito Rufián, y ha recordado que "no ha habido silencio más respetado en los barrios de tierra, hormigón y uralita que el silencio de cuando salía Julio Anguita en la tele. Uno de los nuestros hablaba."



Así lo explica también Mónica García, diputada de la formación Más Madrid para quien el exdirigente de Izquierda Unida significó un ejemplo a seguir por su visión intemporal de la política: "Una visión de la política que nunca caduca y una forma de ejercerla desde la honestidad y los valores sociales. Que la tierra te sea leve", se despidió la médica madrileña.



También desde el mundo del periodismo han querido tener un mensaje de despedida para Anguita. Jordi Évole ha recordado el ejemplo y la coherencia de la que siempre hizo gala el político cordobés. "Gracias por tu ejemplo. Por enseñarnos a vivir como se piensa". Évole también quiso tener palabras de agradecimiento por "abrirnos las puertas de tu casa, por recibirnos en esa planta baja cordobesa, cuando recién empezábamos", en referencia a sus inicios en el programa Salvados.