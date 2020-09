La eficacia de las restricciones de movilidad que entran en vigor este lunes en 37 zonas de salud de la Comunidad de Madrid suscitan dudas entre expertos, dada la "conurbación" del área metropolitana, el corto periodo de aplicación (14 días) y que las medidas no se acompañan de un incremento de recursos para los afectados.

Estas son las valoraciones de algunos expertos médicos consultados por Efe:

Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria

"Es difícil hacer un pronóstico. Seguro que reducirá la transmisibilidad pero no sabemos en qué porcentaje. Dependerá del cumplimiento de la población. Aunque habrá vigilancia y control, no se confinará a la población como en la primera parte de la pandemia y el tiempo será reducido. Previsiblemente los resultados no sean tan eficaces", señala José María Molero.

"Es una buena medida" el cribado mediante test rápidos para detectar sintomáticos y sobre todo asintomáticos y que "permanezcan en su casa. Siempre que la población haga la cuarentena, permitirá reducir el riesgo de contagios dentro de las áreas e incluso fuera", continúa.

Pero recalca que estos test y los que se hagan a los contactos de los positivos "deben realizarse fuera de los centros de salud y por profesionales diferentes de las plantillas de estos centros".

A estos centros corresponderá "el seguimiento clínico de pacientes que den positivo en el cribado, pero debe reforzarse de forma real y efectiva los centros de salud de estas zonas básicas".

A medida que se diagnostican más casos, "supone más trabajo para estos centros, no solo con el seguimiento sino también por la gestión de actividad burocrática como recetas o bajas laborales".

Asociacion Madrileña de Salud Pública

Para el doctor Javier Segura, "la eficacia será limitada al aplicarse a 37 zonas y no al resto de la región, donde la transmisión comunitaria es suficientemente alta como para restringir la movilidad como en una Fase 1 aliviada. Dudamos que los confinamientos perimetrales puedan ser ejecutados".

Habría que actuar en "tres factores: vivienda, trabajo y condiciones sociales. Habilitar alternativas habitacionales para cumplir la cuarentena y solucionar el presentismo" de quienes no pueden teletrabajar y tienen contratos precarios con "vigilancia y sanciones" a los empleadores que los despidan.

Pide "una renta social de emergencia, transitoria, porque las ayudas no están llegando a la gente, hay un tapón" incluso para recibir el Ingreso Mínimo Vital, según Segura, para quien "la falta de ayudas sociales obliga a una movilidad para buscarse la vida como sea".

Sobre los test rápidos, "además del riesgo de falsos positivos y falsos negativos, no basta con hacerlos si no van acompañados de más recursos" para cubrir las necesidades.

"Se ha sido radical con los más débiles. Las medidas no atacan la raíz del problema en la conurbación que es Madrid y su área metropolitana, que forman un continuo social, económico y laboral. Es muy difícil aislar unidades de actividad", sostiene.

A su juicio, "ha habido presiones económicas para no parar, pero no va a ser eficaz y vamos a perder dos semanas", concluye.

Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UAM

Para el profesor Fernando Rodríguez Artalejo, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), las restricciones “ya se están aplicando en otros sitios de España. Es un paquete de medidas en que cada una por separado es insuficiente para controlar la curva, pero que actuando enérgicamente pueden tener cierto efecto”.

"Es muy importante garantizar que las medidas se implanten y se sigan como están diseñadas y que los test masivos se hagan rápidamente. No es posible a priori saber la magnitud del efecto o cuánto tiempo es necesario para que éste se manifieste", continúa este catedrático de la Facultad de Medicina.

"Hay que esperar y ver. Si no es suficiente, habrá que extender esas medidas a otras zonas de Madrid e incluso intensificarlas", apostilla.