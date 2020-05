El falso dilema entre economía y salud pública

En esta pandemia se ha puesto en muchas ocasiones los criterios económicos frente a los sanitarios, presentándolos como si fueran opuestos. Ocurrió cuando los expertos empezaron a pedir que el Gobierno decretara un confinamiento total. La patronal se posicionó en contra, pero el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, finalmente decidió paralizar toda la actividad económica que no fuera esencial durante 15 días. Ahora este falso dilema ha vuelto a ponerse sobre la mesa a raíz de la decisión de la Comunidad de Madrid de pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que en un principio ella pensaba que la región debería continuar en la fase 0, pero que cambió de opinión tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCIs. "Un criterio médico siempre es estar en la posición más precavida; para evitar cualquier repunte entonces nos tendríamos que quedar eternamente en casa", ha llegado a alegar la presidenta.



El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, no ha justificado la decisión de enviar la solicitud con criterios sanitarios en diferentes ocasiones. "Cumplimos los requisitos. No entendería que no nos dejaran pasar de fase porque sería un jarro de agua fría para autónomos y empresas que no aguantan más", sostuvo el jueves cuando le preguntaron si Madrid estaba en condiciones de pasar de fase.

La polémica creció, sobre todo, con el anuncio de la dimisión de la exresponsable de Salud Pública de la Comunidad, Yolanda Fuentes, que se negó a firmar la solicitud de cambio de fase porque se primaban otros criterios sobre los epidemiológicos y asistenciales. Fuentes del Gobierno regional reconocen a Público que Fuentes no fue la única experta sanitaria que se opuso al cambio de fase, entre ellos se encontraba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y los equipos de ambos responsables. La situación interna se crispó aún más porque, según estas fuentes, en el Consejo de Gobierno se hizo caso omiso a los indicadores sanitarios y epidemiológicos.

No es la primera vez en esta pandemia en la que se plantea un dilema entre lo sanitario y lo económico. Cuando varios científicos empezaron a pedir al Gobierno el confinamiento total del país, la Mesa Redonda de Industriales Europeos (ERT), que reúne a los primeros ejecutivos de 55 grandes compañías, entre ellos los de las españolas Inditex, Telefónica e Iberdrola, instaron al Ejecutivo a evitar esta medida para mantener la actividad económica.

"Los empresarios, economistas, etcétera, son cortoplacistas y solo ven lo que pierden ahora, pero lo que más conviene a la economía es destruir el virus ahora mismo. Sin esperar ni un segundo porque en el futuro se va a perder más", apuntó a este medio el físico del CSIC, Saúl Ares.

Desde entonces, no han parado de crecer las voces que han zanjado este falso dilema. Lo hizo el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa. "En España no se está enfrentando salud y economía. No puede haber economía sin salud", afirmó cuando se anunció el confinamiento total.

De hecho, esta visión coincide también con la de los economistas. Un panel de expertos del Initiative on Global Markets, un centro de investigaciones de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, muestra que la mayoría de los expertos creen que el confinamiento severo es mejor para la economía a medio plazo que las medidas agresivas. Según el panel realizado el 2 de abril, un 43% de los consultados se mostraron totalmente de acuerdo con esta afirmación y un 32% de acuerdo. Nadie se mostró totalmente en desacuerdo.

Es inevitable reconocer el escenario gravísimo de la economía que precede a la emergencia sanitaria. La Asociación Madrileña de la Salud Pública apunta al impacto económico como una de las consecuencias adversas del confinamiento. Sin embargo, recuerdan que "el principio de precaución debe regir las acciones de salud pública en situaciones de incertidumbre con alto riesgo para la salud de la población".

Los expertos también señalan que, pese a la situación tan difícil por la que pasan las empresas, lo peor para ellas es que se produzca un rebrote. Entonces, el país o la comunidad afectada tendría que volver al confinamiento total y la economía se paralizaría aún más.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, apuntó este viernes que la clave para decidir si una comunidad pasa de fase es la evaluación sobre la Salud Pública. "No es únicamente Salud Pública, aunque es el componente que tiene más peso tanto en el informe en la evaluación porque esos parámetros son claves", indicó.

Criterios que, finalmente, fueron los que pesaron en la decisión de que Madrid no pase de fase. La Comunidad de Madrid cumplía con algunos criterios, pero no con la capacidad que necesita tener la Atención Primaria para hacer una efectiva detección precoz. Esto llevó a que el Ministerio de Sanidad parara las intenciones del Gobierno de PP y Ciudadanos de avanzar de desescalada.