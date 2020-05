La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado tras la crisis desatada por la dimisión de la directora de Salud de la Comunidad de Madrid. "La directora no quería dar el siguiente paso. Yo sí", ha dicho Ayuso durante una entrevista en Telecinco.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, enmarcó la renuncia en una reestructuración del área. "Ya sabemos que el virus estará entre nosotros por dos años. Queremos una consejería proactiva", ha añadido.

En lugar de Fuentes nombrará a Antonio Zapatero, quien ha estado al cargo de la dirección del hospital de campaña de Ifema durante la crisis del coronavirus.

Ayuso ha realizado estas declaraciones después de que este jueves admitiera que no había tenido tiempo de hablar con la ahora exdirectora de Salud.

Las negativa de Fuentes ante el cambio de fase de la Comunidad de Madrid no ha sido la única. Según informa el diario El Mundo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, defendió frente a Ayuso, y su vicepresidente, Ignacio Aguado, la necesidad de que la región esperara al menos una semana para pedir pasar a la fase 1 de desescalada.

Por su parte, Ayuso ha explicado que ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada, pero tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCIs cambió de decisión.

"Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión", ha declarado en la misma entrevista.

La jefa del Ejecutivo regional ha asegurado que se cumplen los parámetros establecidos para pasar de fase porque en camas de hospitalización, en camas UCIs y PCR lo tienen "todo diseñado". "Va a haber más casos de contagios porque empezamos a salir pero no estamos como en febrero", ha remarcado.

Así, ha defendido que tienen la capacidad volver a activar Ifema o de volver a poner en marcha los hoteles medicalizados. Para la dirigente autonómica, "Madrid está preparado" lo que pasa es que son "muy cautelosos" porque no quieren que haya "más fallecimientos" porque lo han pasado "realmente mal".



Los divisiones y cambios de opinión dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid ponen en duda su gestión de la crisis sanitaria.

Asimismo, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Madrid pide la dimisión de Ayuso porque "solo otro gobierno solvente y racional pueden dar seguridad a la población" en una situación como la generada por la pandemia.

La organización también pide este viernes que dimita el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una nota en la que afirma que la dimisión el jueves de Yolanda Fuentes como directora de Salud Pública "es un buen índice de la desastrosa gestión de la pandemia".