Familias de personas trans exigen en una campaña la destitución de Isabel García

"Señora Ana Redondo", así comienzan los vídeos de la campaña de redes sociales que ha lanzado Euforia Familias Trans-Aliadas para pedir la destitución de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García. Las declaraciones reiteradas de transfobia de la política siguen en el punto de mira de parte de la opinión pública, y sobre todo del colectivo trans, que rechaza que continúe en este cargo de máxima responsabilidad.

"A lo largo de los últimos años y hasta su nombramiento [Isabel García] había hecho innumerables manifestaciones públicas en contra del reconocimiento de la identidad de las personas trans y su libre autodeterminación", explica Euforia Familias Trans-Aliadas en un comunicado al que ha tenido acceso Público.

Redondo declaró durante la última comparecencia en la Comisión de Igualdad en el Congreso que no había tenido en cuenta el "currículo digital" de García para el puesto: "El CV digital no pesa en mi ánimo", dijo la ministra.

El argumento reiteraba la continuidad de la nueva directora del Instituto de las Mujeres en el cargo —al menos mientras se mantuviera al margen y no volviera a reiterar su posición transexcluyente—. Redondo explicó que era "consciente del malestar" pero que también tenía en cuenta que García entraba en "en un equipo de Gobierno comprometido en el avance de derechos".

La asociación Euforia considera que estas explicaciones no son suficientes. En cuanto a la revisión que no se hizo del currículo digital de García, apuntan a que la ministra "dio a entender que si lo hubiera hecho (esta comprobación) no habría sido posible el nombramiento".

También recalcan que se obvió una parte importante de las manifestaciones públicas de la directora fuera de las redes sociales: "Algunas de las manifestaciones tránsfobas se hicieron en eventos financiados con dinero público y que pertenecen a esa parte del currículum que parece que la ministra sí ha valorado", explican.

"Las familias de la infancia y juventud trans no estamos dispuestas a quedarnos calladas, vamos a seguir exigiendo la destitución hasta que sea una realidad", afirma Natalia Aventín, presidenta de la entidad. Desde la asociación que inicia esta nueva campaña para pedir el cese de García apuestan por que más personas se unan con vídeos al movimiento.

La decisión de mantenerla en el puesto compagina con la actitud de concordia entre dos posiciones antagónicas —la transfobia y los derechos de las personas trans— que expresó la ministra de Igualdad en una entrevista el pasado fin de semana a El País, en donde explicó su "compromiso" en "reconstruir y recomponer el movimiento feminista".

Estas madres y padres quieren recordarle a la ministra en esta campaña su formación especializada en derecho constitucional por un motivo inequívoco: "Debería saber que el propio Tribunal Constitucional reconoce como discriminatorio el no reconocimiento de la identidad de las personas trans", recalcan desde Euforia Familias Trans-Aliadas.

El Supremo pide el expediente del nombramiento

El pasado mes de enero, esta misma organización junto con la Federación Plataforma Trans, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el nombramiento de García. A partir de este recurso, admitido a trámite, el Supremo solicitó el expediente del nombramiento al Ministerio de Igualdad.

Según el recurso, el nombramiento de Isabel García no satisface los criterios de idoneidad que impone la Ley de Altos Cargos en su artículo 2. Este establece que "el nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar".

"Entendemos que una persona que sistemáticamente, incluso después de haber estado aprobada la ley trans, se ha posicionado en contra de ella, ha hablado en términos denigrantes en relación con las mujeres trans y ha negado su identidad como mujeres, no está capacitada para llevar a cabo un puesto de esta naturaleza", argumentó el abogado del proceso, Saúl Castro, al conocerse la admisión y solicitud del Supremo.