Cuando el GPS te lleva a 'Sangenjo': una campaña exige a Google y a Apple que sus mapas usen la toponimia oficial en gallego

Sanxenxo no es Sangenjo por la misma razón por la que El Escorial no es O Refugallal. Pero si uno viaja desde la capital española hasta la veraniega localidad pontevedresa, es probable que los servicios de geolocalización de su teléfono móvil identifiquen la patada lingüística de su lugar de llegada y no la que se refiere a su punto de origen. No es un problema menor, aunque lo parezca. La eficacia de Amazon a veces no depende de los genios de la logística, sino sólo del lenguaje que hable el GPS del repartidor.

La Mesa pola Normalización Lingüística de Galicia, una organización independiente que pretende la promoción del uso del gallego en todos los ámbitos de la vida social propios de cualquier idioma, ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir a Google Maps y a Apple Maps que respeten toponimia oficial en sus herramientas cartográficas online. Al cierre de este artículo habían recogido cerca de 2.000 apoyos. Usted puede consultar aquí los argumentos que enarbolan, e incluso, si le convencen, apoyar la iniciativa.

"Creemos que Google y Apple basan sus criterios de búsqueda en sus mapas en la toponimia que aparece en Wikipedia, donde cualquiera puede editar una entrada y anotar un topónimo falso", explica Manuel Maceiras, presidente de la Comisión Permanente de la Mesa. "Eso lo corrompe todo", añade.

El gallego es una lengua milenaria sobre la que se construyó durante siglos la cultura y la identidad nacional de todo un país. Probablemente no hay muchos más idiomas en el mundo tan ricos en su nomenclatura, en la descripción y catalogación popular de la historia, la vida y la naturaleza, de las especies animales, piscícolas y vegetales, ni tan valiosas en la narrativa semántica de la relación entre lugares geográficos, acontecimientos, milagros y leyendas; sentimientos, emociones y circunstancias filosóficas, morales y personales.

Sangenjo no es lo mismo que Sanxenxo por la misma razón que morriña no es igual a melancolía. Una vulgar "flor del tojo" jamás podría enlagrimar una carta de amor como sí lo haría una chorima, en el sentido en que José Saramago ofrecía a esa romántica posibilidad. Saudade no es ni de lejos una remota región de Portugal, y no se puede entender que la lluvia sea arte si no se sabe exactamente en qué consiste el orballo.

Desde 1984, según la legislación española, los nombres oficiales de las villas y pueblos de Galicia, muchos de los cuáles provienen de esas identificaciones, se nombran y se deben de nombrar oficialmente en gallego. Y no sólo por una razón histórica, sino porque el ridículo acecha a quienes desafían caso más a la razón que a la ley.

"Desván de los monjes" por Sobrado dos monxes

Hace no demasiados años un conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia se refirió en un Fitur a la localidad coruñesa Sobrado dos Monxes como "Desván de los Monjes". En su día, Niñodaguia y Acea da Má, por ejemplo, se transcribieron como Nido del Águila y Acera de la Madre, como si no pasara nada, cuando resulta una osadía similar a la de nombrar a Los Ángeles (California, USA) como The Querubins o a hablar de New Jersey como El nuevo pullover de las islas del Canal de la Mancha. Sí, así de ridículo.

Ríanse, pero no tiene gracia cuando uno se empadrona en Xunqueira de Espadañedo (Ourense), en Teixeiro (A Coruña) o en A Estrada (Pontevedra) y Seúr y Correos no le encuentran porque el localizador en Internet sólo atiende a la versión española y sólo sabe ubicar Junquera, Tejero y La Carretera.

"Hay muchos ayuntamientos que se han quejado porque su nombre oficial y habitual en el uso idiomático desde hace siglos aparece en los maps desfigurado en su versión castellana", sostiene Maceiras. "Y no es sólo un problema administrativo, es que supone imponer desde fuera una nomenclatura que elimina de un plumazo la cultura de un territorio", añade.

Según el portavoz de la Mesa pola Normalización Lingüística, Google Maps y Apple Maps ofrecen la toponimia gallega en un nivel mucho más aceptable cuando se emplean sus herramientas online bajo las preferencias en inglés que cuando el usuario las selecciona en español.

La Secretaría de Política Lingüística de la Xunta de Galicia recuerda que la ley de normalización establece que "la única forma oficial de los topónimos en Galicia es la gallega, un principio que las administraciones públicas respetan". Pero añade que Google "es una empresa privada que establece sus propios criterios lingüísticos". "La Xunta se ha puesto en contacto varias veces con esa multinacional para abordar ese asunto, y la respuesta de la empresa es que ya dispone de la versión de toda la toponimia en gallego no sólo de Galicia, sino de todo el mundo".

Público ha consultado a Google, y también a Apple, sobre todas estas cuestiones, y les ha preguntado si prevén atender a la petición de la Mesa. Apple no ha respondido, pero Google sí: "Utilizamos varias fuentes para actualizar el mapa, incluidos datos de terceros, información de las autoridades locales, contribuciones de la comunidad de Google Maps, Street View e imágenes satelitales". "Brindamos a los gobiernos locales la posibilidad de enviar sus datos a Google Maps a través de nuestra herramienta de carga de datos geográficos, y para obtener más información sobre cómo mapeamos el mundo, [puedes] consultar Google Maps 101: cómo mapeamos el mundo".