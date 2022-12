La historia de Alex, una infancia trans: "Lo sentía en la cabeza, sabía que yo era un niño"

"Empezó a expresarnos que se sentía un niño, que de mayor quería ser un papá, siempre asumía el papel masculino", cuenta Blanca, su madre. "Lo decía de vez en cuando hasta que se hizo permanente". Entonces, Blanca y Michel, el padre del niño, decidieron tomar partido, informarse y reconocer a su hijo como él mismo quería.

Hubo un punto de inflexión en el que Alex les dijo que no quería que se equivocaran más con su nombre, así que decidieron cambiárselo. "En el cole, bien, mis amigos siempre me respetaban. Antes me llamaban de otra manera, pero se lo dije a mis padres y me cambiaron de nombre", relata con complacencia el pequeño. Público se acerca a la realidad de las infancias trans en este reportaje audiovisual.



Su hermana, Daniela, de ocho años, lo intuía desde antes de que él lo expresase definitivamente: "Siempre quería ser el chico". Cuando Alex quiso contarlo en el colegio, su hermana decidió hacer una exposición relatando cómo era su hermano pequeño. En una cartulina escribió todo lo que había aprendido teniendo como hermano a Alex y explicó qué era ser una persona trans. La terminó añadiendo una foto de toda la familia con la siguiente frase: "Esta es mi familia, somos muy felices, sobre todo Alex porque ya puede ser él mismo".



Captura del reportaje en vídeo en la que se ve la exposición de Daniela en una cartulina en la que explica la infancia trans de Alex. — Jaime García-Morato

"En este último año está hablando el 99% de la sociedad cuando no conocen lo que es la realidad de una persona trans", comenta Blanca a Público, y añade que conocían "gente que se resistía y luego han reconocido su error". En este sentido, argumenta que "todo lo que se escucha te hace construir una visión negativa que no se corresponde con la realidad".

Las asociaciones LGTBI denuncian que "el ruido en torno a la ley trans ha enturbiado el avance de los derechos de las personas trans y, en concreto, de la infancia". "Se niega la existencia de las infancias trans y no se pueden quedar fuera de la ley porque lo que más hay que cuidar es a las y los menores", comenta Blanca.