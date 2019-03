"Sin nosotras ni se produce, ni se reproduce", explica el argumentario hecho público por la Comisión 8M, que en nuestro país agrupa a cientos de organizaciones que llaman a la huelga feminista el próximo día 8 de marzo. La convocatoria, coincide con las movilizaciones masivas convocadas en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer. No se trata de una sola medida contra la que se plantean tanto huelga como movilizaciones, sino como explica el lema de la campaña de este año, son #1000Motivos o algunos más.

Al igual que ocurrió el año anterior, no es una huelga al uso, porque no sólo se pide a las mujeres que hagan un paro en lo laboral, sino que la convocatoria está basada en cuatro pilares: la huelga de cuidados, la estudiantil, la laboral y de consumo. El 8M se propone que las mujeres dejen de realizar todas esas actividades, en muchos casos invisibles y no remuneradas de las que suelen encargarse ellas. Se trata de hacer ver que, sin todo ese trabajo silencioso, el resto del mundo se cae y es necesario ponerlo en valor.

Este año además, el manifiesto hace especial mención a algunos temas que justifican la jornada de huelga, como son las violencias machistas, el "derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos", los límites a la movilidad humana o el reto de construir una economía que ponga la vida de las personas en el centro.

La huelga por tanto llama a no consumir ni a utilizar servicios que se puedan evitar (por ejemplo se recomienda usar bicicleta para moverse por la ciudad, en lugar del transporte público) y resaltan que, si bien dejar de consumir un día no va a tener un efecto determinante, sí es importante utilizar esta huelga como una forma de reflexionar sobre la forma en al que consumimos, qué consumimos y que efectos tiene.

De la misma forma, la huelga en los cuidados pretende hacer patente el hecho de que si las mujeres paran, el sistema económico colapsaría. Por ello se llama a las mujeres a dejar de cuidar por un día, dejar de lavar, tender, cocinar, limpiar, cuidar hijos, nietos o personas dependientes. "Sabemos que dejar de cuidar un día no realizamos un gran cambio, pero eso invitamos a que esto sea el inicio de una nueva forma de organizar y compartir los trabajos de cuidado", explica el argumentario.

También es una huelga laboral que quiere poner sobre la mesa desigualdades como son la brecha salarial, el techo de cristal (las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a puestos más altos), la precariedad laboral de las mujeres, las jornadas reducidas impuestas o la feminización de la pobreza.

¿Quién está llamado a la huelga?

El movimiento feminista sólo llama a las mujeres a secundar la huelga. No se trata de una medida discriminatoria, sino una forma de mostrar lo que ocurriría si las mujeres dejaran de hacer las tareas que hacen a diario, sean remuneradas o no. Demostrar que "si nosotras paramos, se para el mundo", explican las convocantes.

Se trata de poner en valor el trabajo no remunerado de cuidados, que recae mayoritariamente sobre ellas y que es invisibilizado y en muchos casos vilipendiado, pero que es una actividad clave para el mantenimiento de la vida. Y no sólo. Se trata de actividades que permiten "mantener el sistema capitalista". Pero también visibilizar la discriminaciones laborales, las brechas, la situación de precariedad de muchas de ellas y la vulnerabilidad de su situación.

La huelga pretende también poner sobre la mesa un sistema educativo que invisibliza la aportación de las mujeres, que no educa en igualdad y que "está muy lejos de ser un espacio en el que se crece en equidad e igualdad social".

Por ello, lo que se pide es que los hombres no paren, sino que apoyen y asuman aquellas tareas imprescindibles, como el de los cuidados de hijos y dependientes o las tareas domésticas.

¿Cuánto dura la huelga?

Las organizadoras llaman a una huelga de 24 horas en las cuatro áreas en las que está planteada. Sin embargo, para el caso de las mujeres que por diversos motivos o debido a su fragilidad en el ámbito laboral no puedan sumares a toda la jornada o incluso no pueden hacerla, piden que se impliquen de diversas forma, como haciendo tareas de difusión, o actividades para promover la huelga.

¿Los sindicatos convocan?

Sí. Al igual que ocurrió el año pasado, son varios los sindicatos que han convocado a la huelga, aunque no todos lo hacen con la misma modalidad. Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han registrado paros parciales de dos horas por turno de trabajo, que van de las 12:00 a las 14:00 para el turno de la mañana y de las 16:00 a las 18:00 para los que lo hagan por la tarde. Para aquellos trabajadores que tengan turno nocturno y quieran sumarse a la huelga, deberán hacerlo al principio del turno. La única excepción que ha hecho CC.OO en su convocatoria, es que en el ramo de la educación ha ampliado la huelga a las 24 horas.

Otros sindicatos como CGT o CNT han registrado un paro de 24 horas. Esto quieres decir, que cualquier persona que quiera sumarse a la huelga durante todo el día, tiene de esta forma cobertura legal para hacerlo, sin necesidad de tener afiliación a ninguno de los sindicatos convocantes.

Los sindicatos no pueden registrar una huelga sólo para las mujeres, por lo que si hay hombre que se sumen, pueden hacerlo legalmente, aunque no sea el objetivo de las organizadoras.

¿Qué consecuencias tiene ir a la huelga?



Aquellas que se sumen a la huelga laboral, ya lo hagan en paros parciales o durante las 24 horas dejarán de percibir el sueldo y la cotización a la Seguridad Social proporcional al tiempo del paro. Lo que advierten los sindicatos es que, trabajes en la empresa privada o en la pública, la trabajadora no está obligada a informar que realiza el paro. Y si lo hace, puede cambiar de opinión sin previo aviso.

¿Pueden hacer huelga los estudiantes?

Si. El sindicato de Estudiantes han convocado paros para el 8 de marzo en todos los institutos y universidades españolas con el propósito de "vaciar las aulas" y convertir el Día Internacional de la Mujer en una "jornada histórica", según anunciaron hace unos días.

Tal como explica este sindicato, a partir de 3º de la ESO es legal hacer huelga sin necesidad de permiso de los padres. Sin embargo, en los primeros años de la secundaria y en primaria, es preciso un permiso expreso de los progenitores o tutores legales.