Un incendio en el municipio alicantino de Tàrbena arrasa 800 hectáreas

Un incendio forestal declarado durante la mañana de este domingo en Tàrbena (Alacant) sigue sin control. Después de una noche que según Emergencias de la Generalitat ha sido "compleja" para los servicios de extinción desplegados por la zona, durante la mañana del lunes se han ido incorporado refuerzos por vía aérea.

El incendio pudo originarse por una quema controlada, según la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé. Sin embargo, el fuego que se presuponía de un solo foco, ya se ha extendido a Serra Ferrer, una localidad entre Tàrbena y Xaló.

El incendio permanece activo tras haber arrasado en torno a 800 hectáreas, obligando a cortar el acceso a la zona por la carretera CV-715 y a desalojar a unos 180 vecinos, hasta la última actualización. De momento, hay tres bomberos heridos por golpes, a pesar de que se ha priorizado la seguridad del personal de extinción para evitar "situaciones peligrosas" derivadas del avance del fuego y de las condiciones meteorológicas, según ha informado el secretario autonómico de Emergencias, Javier Montero.

Montero, además, ha agradecido el trabajo de estos efectivos y ha detallado que los fuegos que han permanecido toda la noche estaban en zonas no accesibles. "Las previsiones climatológicas respecto a la humedad no se han cumplido y, por lo tanto, no ha bajado todo lo esperado, por lo que ha sido una noche de poco avance", ha manifestado.

Envío de efectivos

Los efectivos de emergencias enviados por la Región de Murcia para colaborar en la extinción del incendio serán 30 −21 de ellos por tierra y los nueve restantes por aire−, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. Además, este lunes ya se ha incorporado un helicóptero con un técnico de extinción, un agente medioambiental y cinco bomberos forestales más, según las mismas fuentes.

Mientras tanto, también se espera la progresiva incorporación de seis medios aéreos, apoyados por 12 dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, dos coordinadores forestales, diez unidades de los bomberos forestales de la Generalitat con tres unidades helitransportadas y varios equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).



El personal de bomberos que trabaja en el incendio forestal de Tàrbena (Alicante) confía en controlar las llamas "lo antes posible", según ha explicado Montero durante la mañana del lunes, tras afirmar que las condiciones meteorológicas "parece que mejoran".