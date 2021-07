Los helicópteros ya empiezan sobrevolar los montes. Cargan agua en pantanos y la arrojan con fuerza desde lo alto contra las llamas. Es la rutina del verano. Aunque el número de incendios producidos cada año ha descendido, los grandes fuegos –con impactos superiores a las 500 hectáreas– no han parado de crecer en la última década, según los datos del Fondo Mundial para la Naturaleza. Quienes cuidan del monte, los bomberos forestales, saben bien lo que es la crisis climática. "Lo vivimos a diario", dice Clara Martínez, bombera de Castilla-La Mancha. Cada año es más difícil hacer frente a las llamas, y no es por una mayor virulencia, sino por la falta de medios, la temporalidad de las contrataciones y la falta de formación.

"Hay necesidades muy claras en todos los operativos. Necesitamos formación, porque entendemos que esto es una profesión de futuro. No nos vale con que la gente del pueblo salga a trabajar y a ayudar, ni a que contraten durante cuatro meses personal en verano y después se vayan. Necesitamos estabilidad", dice Jose Morilla portavoz de la Plataforma Asociativa y Sindical de Bomberos Forestales, que denuncia que, aunque en España cada comunidad autónoma tiene sus competencias atribuidas, la falta de personal y la temporalidad está generalizada.

"Las vacantes de jubilación no se están reponiendo", expone la bombera forestal de Castilla-La Mancha, que denuncia que desde 2019 "no se han cubierto todas las plazas que se van liberando". Esto tiene un impacto directo en los equipos de extinción, en tanto que los retenes han pasado de estar compuestos por nueve personas hace una década a estar dotados de tan sólo cinco personales. GEACAM, la empresa pública que gestiona el cuerpo de bomberos forestales de la comunidad manchega, no sólo deja de contratar personal fijo, sino que está reforzando las campañas de manera progresiva, dejando meses de verano con brigadas muy empobrecidas en cuanto a personal. "Antes se hacia una contratación directa y los compañeros se incorporaban el 1 de junio y finalizaban el 30 de septiembre. Ahora se van sumando poco a poco, primero un 10%, luego otro 20%. Hasta el 1 de julio no hemos tenido los medios normales, es decir, hemos estado trabajando un mes de verano bajo mínimos y en precario", argumenta Martínez.

El 30% de las vacantes de la Comunitat Valenciana están sin cubrirse, según SPPB

En la Comunidad Valenciana tampoco afrontan el verano de la mejor manera. Según el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPB), el verano de 2021 está contando con un 30% de efectivos menos y la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) ha dejado sin dar cobertura a más de 60 plazas. Esta situación ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga en la región para los días 14, 20 y 26 de julio y a plantearse una huelga indefinida para el mes de agosto si la Administración no ataja éste y otros problemas relacionados con la temporalidad de los contratos. Y es que, al menos el 35% del personal dispone contratos de tipo indefinidos no fijos, lo que quiere decir perderían sus puestos de trabajo en el momento en el que saliera una oferta pública de empleo.



"Ahora mismo nos faltan componentes en casi todas las unidades y encima el personal de refuerzo no se está cubriendo. Esto quiere decir que si una unidad tiene que estar formada por seis personas, ahora hay muchas de tan sólo tres", sostiene Manuel Rubio, delegado sindical de SPPB. "En un incendio tiene que haber un responsable, un conductor con autobomba, otra persona que lleve la manguera y al menos otras dos personas que suban hasta la línea de fuego. Eso lo hacemos con la mitad de personal", declara.

"Los incendios son cada vez más virulentos y más grandes y necesitamos profesionales preparados"

El modelo de contratación con refuerzos en verano se ve agravado con la falta de formación que los apoyos estivales reciben. "Nos estamos jugando la vida", apostilla Martínez. "Los incendios son cada vez más virulentos y más grandes y necesitamos profesionales preparados. Hay que pensar que corremos mucho riesgo y que nosotros no trabajamos individualmente, somos un equipo y lo que haga uno influye en el resto", arguye la bombera.

Morilla, el portavoz de la Plataforma Asociativa y Sindical de Bomberos Forestales, comparte la misma preocupación que su compañera. "Este es un oficio relativamente moderno, antiguamente era la gente del campo quien gestionaba y salía a la calle para apagar el fuego, pero ya no. Necesitamos que la formación su sume a la estabilidad. Es decir, muchos de esos compañeros que trabajan sólo durante los cuatro meses de verano pueden ser muy válidos durante el invierno en las labores de prevención, que es algo que se olvida. En el caso de Madrid, en invierno se trabaja en el 2% del terreno forestal y es algo que vendría muy bien ampliar".

Las Brigadas de Refuerzo contra los Incendios Forestales, único cuerpo estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, no tiene problemas relacionados con el número de personal disponible, explica a Público Pablo González, presidente de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (ATBRIF). Con 600 personas dando apoyo a las comunidades autónomas, "tenemos lo suficiente", pero si que se arrastran algunos contratos eventuales, el 40% del total.



Por un estatuto básico

Todos los problemas confluyen en una causa: la ausencia de un estatuto básico para los bomberos forestales. En un contexto climático en el que los incendios son cada vez más virulentos esta medida se ha convertido en una de las demandas principales de las asociaciones de profesionales dedicados a la extinción del fuego.

El eje central de este reclamo es conseguir que el sector adquiera homogeneidad para impedir que sean las comunidades autónomas quienes decidan al cien por cien el modelo de contratación, muchas veces orientado hacia la privatización. El estatuto servirá para sentar unas bases mínimas que regulen el número de profesionales necesarios y ponga freno al modelo de contratación eventual que durante décadas ha predominado en España.



Tras años de lucha, las organizaciones sindicales han conseguido que el Gobierno apruebe un anteproyecto de ley que, en parte, recoge gran parte de los reclamos de un sector que verano tras verano debe salir al monte sin recursos suficientes.



















Jose Morilla - Plataforma Asociativa y Sindical de Bomberos Forestales



A nivel estatalo. Uno de los principales problemas es precisamente la falta de homogeneidad dentro de los propios operativos, cada com tiene sus comeptencias atribuidas y lo gestionan de formas difernes. Hay un modelo de getion de empresa publica y otro de empreaprivada, y ptra de no bomb forestales… donde menos incidencia de bomberos forestales, como el pais vasco, asturias… etc. Esp implica circunstancias distintias en cuantoa carencias y necesidades.



Qué creemos que va asoluciona eso? El estatuto básico. Depende de cada comunidad autonoma. En Madrid es complejo, se están dando pasos peusto que hemos estado con manis y huelgas ara reivindicar esto. La tipología de incendios q se esta dando como consecuencia de cambio climático implica una necesidad de modernizar de hacerlos profesionales, neceisdad de formación cocnreta, que haya reconociminto de categoria, esos son encesidades apra todos los operativos. Reconocimiento de una categoria profesional que implique una continuidad



Temporalidad: que haya menos. En el caso de Madrid, es muy complejo, trabajan en los incendios forestales, bnomberos funcionarios que tienen competencias, ellos hacen contratción de personal, los contrata directamente bomberos y luego nosotros, que somos los que trabajamos todo el año, prevención en invierno y intervención en veran. Tenemos estaboliidad importante, trabajamos poco año, pero hay un porcentaje importante de 100 y pico compañeros que vienen a trabajar en verano de refuerzo. Se necesitan refuerzos en verano… Empresas privadas gestionan desde el 97. Ahora en Madrid hay una idea de cambio, a partir de finales de enero se empeiza agenerar el servicio trazxa con la idea de ir derivandolo hacia lo publico para que haya una organizacion razonable.



Es importante entender que este oficio es relativamente moderno. Antiguamente era la gente de los pueblos la que salia a los montes a pagar los fuegos agestionar. Esto ya no es asi, ahora hay una profesion qie es la que se dedica a trabajr a esto. Que necesidades claras hay ahora mismo en los operativos: la formación, entender que es una profesion de futuro, en la que no vale que la gente del pueblo salga a trabajar. Necresitamos que sean operativos formados, que haya estabilidad en el empleo, no que vegan a trabajar 4 meses, y fuera. Además hay grandes profesionales que se pierden por falt de estabilidad. Esas son las necesidades báscias para entender todo. Esto no va a ser algo transitorio, esto va a venir apra quedarse. Profesion de futuro. NEceidsda de operativos homogeneos, que haya una formación clara dentro.



Operativos homogeneo: que no haya precariedad con empresas privadas gestionando servicios como CyL y otrs comunidades donde si se dan pasos importantes para establecer esa estructura que te digo. Profgesionalizacion, plantillas operativas y concretas.



Estaciones de invierno. Nosotros entendemos que por ejemplo en Madrid, y es algoe xtendido, hay mucho eprsonal que trabajao solo los meses de verano, que sería importante q trabajran en invierno para aumentr la prevención. Se trabaja solo en un 2-3 por ciento de terreno forestal para prevenir. Hay terreno forestal suficiente sobre el qeu trabajar. Es importante entender que se pueden realizar muchas labores divulgativas de información. Eso generaría la estabilidad necesaria, para entender qué es la profesión a la que se tienen que dedicar, que haya una profesionalización.



Filomena: hemos estado desde que se empezó a poder trabajr. DEsde el momento en el que ayeron las nevadas se nos sacó a trabajar. Entendieron que nosotros debiamos salir al monte, a hacer esto, que nosotros que trbajamos en prevención,e stoe ra tarea muy adecaudad. DEsde el primer momento trabajamos en eso. Todas las brigadas han estado saneado lso arbiles más deteriorados,s orbe todo al zona sur y suroeste, donde afectó más. Se ha trabajado mucho y muy bien y la propia CAM ha sacado unos presupeustos importantes para contratar y realizar trabajos de medio ambiente. Hemos estado trabajando todo el invierno, en caminos, fajas perimetrales y ha habido empresas privadas que han trabajado en interior del monte. Es posible que haya.



HA llovido mucho durante todo el invierno y el inicio de julio ha tenido algunas lluvias y eso ralentiza mucho el combustible que está todavía vivo retiene humedad yha guanta mas los incendios.



MAterial: depende de lac omunidad autónoma. Aqui vamos mucho a golpe mediático. Cuando los medios s ehacen eco de algo que ha sucedido a partr de ahis e mueve, cuando muere alguien se muevemn inverten y eso no peude ser. Tenemos claro que es necesario invertir para tener las mejores herramientas y materia. Estamos radicalmente en contra de que esto lo lleve una empresa privda, que debe responde ante cuentade beneficios y esto no genera beneficios y la inversion de la empresa privada.



CyLeon, Madrid y Murcia- son las comundades gestioandas a nivel privado. CyM lo hacia con PP y extremadura yvalencia tambn, pero ha evolucionado en ese sentido. Tienen sus proiblemáticas, pero en eso.



Valencia: los motivos es la inestabulidad laboral, tienen cperosnal contratado con figuras adminsitrativas inestables como el definido no fijo… Hay otras problematicas donde les prometieron una cosa y no fue asi…





Manuel Rubio, Bombero de Comunitat Valenciana.



Calor con poniente.





Hemos convocado tres dias de huelga 14,20 y 26 y vamos a ver como transcurren estos días y quizá se convocque una huelga indefinida. Esgice Sciedad valecnai de geestión de emergencias SGISE. Trabajabamos para traxa anterioremnete y llegamos a una cuerdo con la Generalitat para mejorar condiciones, con una adecuación slaira, y regulación del personal contratado con fraude directo…



Todos los trabajadores hemos pasado las mismas pruebas de acceso. se nos asiga una vacante en propiedad. TRaxa a los 18meses tenia que transofromar tu contrato en indefinido ye so no lo hico Traxa. En el acuerdo de subrrogación se recogía que este problema se iba a solucionar, pero no han movido un dedo. La mayoría de sentencias son indefinido no fijo.



Comunicado de prensa, me lo pasa.



El conflicto es una lucha por la estabilidad laboral, que e sun probela general a nivel nacional. aqui ha estallado porq estabamos en una emrpesa publcioa mercantil que cumpliendo reqiusitos de acceso requeridos nos a subrrogado a otra empresa publcia mercantil.



Añadir: la Sgice en tres años de funcionamiento no ha puesto en marcha los sistemas selectivos apra cubrir las vacantes con el refuerzo y estamos cin u operativoc on 40 o 50 personas menos, nos faltan componentes en casi todas las unidades y el personal de refuerzo no se está cubriendo. Esto supone que, hay unidades que puedene star oprativas solo con tres componentes. Imagina en un incendio, que tiene que haber un responsable, un conductor de autobomba, otro que lleve manbguera, otro detras que informe y otras dos personas más que suban hasta linea de fuego. Si solo somos tres, imaginate. Las unidades son de seis.. y estamos de hablando de 6.



En invierno se reducen unidades, sin refuerzo, pero no nos dedicamos solo a prevención. HAcemos labores de prevención, actuamos en quitar nieve, en busquedas de personas, en innudaciones y eso es lo que nos ocupa, además del entrenamiento. Las carencias es que no se cubren plazas en invierno. Solemos tener bajas, siempre hay plazas q se jubilan y no se cubren.





Clara Martínez BF de Castilla y La Mancha



En CLaMancha el dispositivo se encomendó a Geacán, hemos pasado por diferentes empresas. A raiz del incendio forestal de Gauadalajara se creo la empresa que os gestión. Fatal. Estamos muy dividos sindicalmente, porque nosotros como personal de dispositivo hemos tenido un convenio propio y UGT quiere firmar un convenio de empresa, algo a lo que nos oponemos el resto… Estamos un poco mal entre nosotros y mal en relación al dispositivo. eStán desmantelandolos completamente, en medios de extincion en peosnal, en duración de contratos…



En Castilla y la Mancha como somos empresa pública estamos sujetos a los PG de la Junta de Castilla la Mancha y debe habaer una tasa de reposicion anualmente, y en 2019 nos e saco, en 2020 tampoco y no se han cubierto todas las vacantes de juvilacion desde entonces. En campaña de extinciónd e verano se contratan interinos y sd ha reducido tatno el numero de interinso coo el tiempo de contrato. 1 junio a 30 de sept duraban y este año ha decretado incorporación rpogresiva… se sumaron al principio el 10% de los medios normales y la incorporacion plena se ha incoporado el 1 de julio, es decir, un ems a medio gas. Estamos bajo mínimos muy precario.



Pedimos formación desde el dispositivo propio como a nivel nacional por la que se nos avecino. Nosotros si sabemos lo que pasa con elc ambio climático, los incedios don cada vez mas viurlentos mñas grandes y nostoros nos jugamos la vida a diario. Esto está cambiando aunque la gente no quiera ver. Neceismtamos formacion previa y actualizada. Aqui diariamente se nos exige una forma fisica que hay que mantener. Necesitamos tiempo… Los equipos deben estar formados y bien hechos, cualqueir equipod e cualquier profesion. Aqui hay mucho riesgo, no trabajamos individualmente, somos un euquipo y debenos saber trabajar en equipo y estar formado. ahora retenes de 5 y en 2009 los retenes eran de 9 personas… Todo ha desaparecido. En liugar de fomenrtar para cuirdar y rpeservar est´n mermando en medios y en genete y contrataciones.



Cualquier bombero forestal actua en prevención, actua en cualquier emergenvia y contingencia en el medio natural. En cualquier dispositivo. Hemos actuado en el covid… Hemos actuado hasta quitando el chapapote, pero no sé.



Estatuto báscio que regule las competencias y homogeinice.







Pablo González Moreno - Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales.



Como dispositivo estatal dependiente del Miteco, aunque estamos contratados por TRansa, dependemos de ellos. De material no podemos quejarnos, no tenemos problemas de ello.



Llevamos en unos años tranquilos, si que es verdad que hay cosillas que pulir y que arreglar. Una de ellas es el tema de las emergencias ambientales, que podemos ejercer un refuerzoc omo hicimos con Filomena, y sin embargo no tenemos nada regulado al respecto, y es una cosa que queremos impulsar, abrir una nueva negociacion en la empresa y podamos. Podemos tener competencias dentro de la categoria de bombero forestal, cmo medio de refuerzo complementario a bomberos y demás en caso de otro tipo de contingencias en el medio rural, como es el caso de Filomena, donde hemos actuado sin tener formación ni nada. Nos llevaron a limpiar viales y limpar centros de salud. eSo es una cosa uque se debe regular, no tenemos nada reflejado en oconvenio ni nada. Podemos actuar en inundaciones, en vendabales,,...



Solicitan comunidades autonomas a ministerio y este acepta. Ahora mismo, en las BRIF somos 600 personas y, de 2014 en el que se hicieron los ultimos fijos discuntinuos, pasaron a ser fijos los últimos. Los demás han sido todos por via judicial. De 2014, los pocos que han apsado a ser fijo apor via judicial. A partir de la ultima ley de estatuto de empleado publico, ya nos e hacen fijo y tenemos un 40% que son eventuales e interinos, esto está en vias de solucionarse por las tasas de reposicion y estabilizacion. Se supone que por esa via se va air haciendo gente fija.



En muchos casos nos e pueden açcoger a muchas cosas que la gente fija como concursos de translado, fondos de ayuda social.. muchas cosas