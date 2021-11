Isabel Torres, la actriz que interpretó a La Veneno: "Me han dado dos meses de vida"

Isabel Torres, la actriz que le dio vida a Cristina Ortiz en la serie La Veneno ha compartido en su Instagram la noticia que le han dado los médicos "me quedan dos meses de vida", ha comunicado. Torres ya luchaba contra el cáncer durante el rodaje de la serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi. El cáncer de pulmón, que le detectaron hace más de un año ha entrado en fase de metástasis.



La actriz ha publicado en su red social la dura noticia, donde, con serenidad, se despide de sus fans, "he estado muy malita y quería decirles como estoy, he estado ingresada en el hospital y este es el último vídeo que voy a hacer". Además, ha asegurado que de recuperarse se volverá a conectar a Instagram y en caso de no hacerlo ha afirmado que para ella "ha sido un placer vivir".

La activista por los derechos LGBTIQ+ ha dado las gracias a sus fans y a la gente que la ha acompañado. Se ha despedido lanzando un precioso mensaje: "La vida es tan bonita que hay que vivirla".



Isabel Torre fue la primera mujer trans canaria que pudo adecuar su DNI a su identidad de género, en 1996. También fue la primera candidata trans a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.