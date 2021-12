Juana Rivas: "Mis hijos venían llenos de golpes. ¿Qué haría cualquier madre en mi situación?"

"Creo he podido cometer un error, pero ya que he pagado bastante. Llevo 5 años sin mis hijos. Cuando una madre ve que sus hijos están sufriendo, busca una manera de que dejen de sufrir y parece sorprendente que la justicia de tu país no te ayude". Con estas palabras ha arrancado Juana Rivas la entrevista concedida a El Objetivo de la Sexta y que se emitió en la noche de este miércoles. Es la primera que la madre de Maracena (Granada) concede a un medio de comunicación después de que el Gobierno le concediera un indulto parcial el pasado 16 de noviembre.

En una conversación con la periodista Ana Pastor grabada durante esta semana en la cocina de su casa en Maracena, Rivas he explicado que su deber como madre ante todo "proteger a mis hijos".

Explica que los días que estuvo escondida con sus hijos para no entregarlos al padre en agosto de 2017​, para los niños fueron "como unas vacaciones". "Yo intentaba no mostrar la tensión que vivía en esos días. Estuve mal de salud pero había mucha gente que nos cuidaba y nos divertíamos. Lo estaba pasando mal. Peor no estuve en un zulo con mis hijos", como se dijo.

En abril de este año, el Tribunal Supremo condenó a Rivas a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores y a la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por un período de seis años. El Alto tribunal reducía a la mitad la pena de cárcel a la que la había condenado en 2018 el tribunal de primer instancia en Granada y que posteriormente confirmara la Audiencia provincial. El Supremos entendió que Rivas no había cometido dos delitos de sustracción (uno por cada uno de sus hijos), sino sólo uno y redujo la pena de prisión a dos años y medio en total, pero mantuvo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por seis años. Desde el pasado día 11 de junio en que ingresó de forma voluntaria en el Centro de inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, Rivas se encuentra cumpliendo la pena a la que fue condenada.

Hace dos semanas el Consejo de Ministros acordó un indulto parcial. El Ejecutivo le redujo la condena de prisión a un año y tres meses y conmutó la inhabilitación a la patria potestad por 180 días de trabajos en favor de la comunidad. Los abogados de Rivas solicitaron al juzgado de primera instancia de Granada la sus pensión de los diez meses de prisión que le quedan por cumplir, cosa a la que el juez Manuel Piñar, titular de dicho juzgado y quién la condenó en primera instancia, aún no ha respondido.

Los hechos por los que fue condenada Juana Rivas tuvieron lugar en el verano del 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, quien a su vez en 2009 fue condenado por violencia de género y al que Rivas había vuelto a denunciar por maltrato en julio de 2016. Sin embargo, esta denuncia nunca fue tenida en cuenta en el proceso judicial que tuvo lugar en España ni tampoco en Italia, donde aún se decide sobre la custodia de los menores. La justicia Italiana ha dejado visto para sentencia el juicio que se desarrolla en Cagliari (Cerdeña) por la custodia de los hijos de Rivas. Por ahora la mujer sigue en prisión cumpliendo condena. ​