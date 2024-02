Un juez decidirá si permite la 'mascletà' de Almeida en Madrid Río y pide argumentos sobre el impacto en la fauna

La polémica mascletà organizada por el Ayuntamiento de Madrid para el próximo domingo está en el aire. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid ha solicitado al consistorio de José Luis Martínez-Almeida información concreta que acredite que el espectáculo pirotécnico no amenaza a la fauna del parque Madrid Río. El juez se da de plazo hasta el viernes a las 11.00 horas para decidir si permite el espectáculo o lo suspende de forma cautelar.

Almeida ha promocionado con fuerza un evento que encuadra en el protocolo de colaboración que firmaron los ayuntamientos de Madrid y València en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur) para promover acciones de promoción mutua. Será financiado por el Consistorio de la capital, pero el lugar elegido es un espacio natural considerado "un entorno de renaturalización desde 2016", según denuncian colectivos ecologistas y animalistas y que provocará una masacre entre la fauna".

Medidas cautelares

La mascletà, la primera organizada por el Ayuntamiento de Madrid, está prevista en el Puente del Rey que cruza el río Manzanares, junto a la Casa de Campo.

Vista de las inmediaciones del Puente del Rey, a 5 de febrero de 2024, en Madrid. — Eduardo Parra / Europa Press

Según informa en sus redes sociales, la protectora de animales Salvando Peludos presentó el miércoles un recurso ante el Juzgado solicitando medidas cautelarísimas para frenar el evento pirotécnico "que provocará una masacre entre la fauna" que habita este espacio, además de otros posibles daños ambientales.

Para SEO/BirdLife, el evento atenta contra el ecosistema fluvial, los animales silvestres y domésticos de la zona, además de que incumpliría la legislación vigente sobre Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha elegido el Puente del Rey porque "reúne los requisitos técnicos y de seguridad necesarios, además de ofrecer una de las panorámicas más bellas de la capital, a los pies de la Catedral de la Almudena y del Palacio Real".

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha expresado este jueves su confianza en que no habrá "ningún problema" con la celebración y ha apuntado que, si la Justicia estima que no debe realizarse en este punto "se podrían ver otras opciones".

"Se van a trasladar al juzgado, por supuesto, todos los informes que se nos soliciten. Falta todavía algún informe, no solo dependen del Ayuntamiento de Madrid, sino también de otras instituciones", añadía. "Entendemos que se cumple con todos los requisitos técnicos y que, por tanto, se va a poder desarrollar con toda normalidad", ha remarcado.



No hay expediente

Sin embargo, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, advirtió el jueves de que la tramitación de la mascletà no está del todo lista. "No existe ningún expediente administrativo, no hay permisos, no hay informes y no hay contrato", algo que "el gobierno de José Luis Martínez-Almeida reconoce por escrito", apuntó.

Más Madrid recibió el martes la carta del consejero delegado de Madrid Destino, Ángel Martín Vizcaino, en respuesta a la petición de información realizada sobre el evento pirotécnico. En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Martín Vizcaino argumenta que, dadas las características y la tramitación del expediente del espectáculo pirotécnico, "no pueda estar estructurado en su totalidad prácticamente hasta la celebración de la actividad por estar supeditado a muy diversos trámites e instancias que se están cumplimentando en estas fechas".

Por lo que respecta a la contratación del espectáculo, en la que se establecen las obligaciones entre las partes, "aún está pendiente la adjudicación" para, posteriormente, proceder a la firma del contrato. "También están por finalizar las gestiones con otras áreas del Ayuntamiento, empresas municipales, Guardia Civil y Delegación de Gobierno que afectan a la definición del espectáculo en su totalidad", prosigue el consejero delegado.

"Por las razones anteriormente expuestas, en este momento no existe como tal un expediente cerrado, por lo que no estamos en condiciones de poder proporcionárselo", finaliza el responsable de Madrid Destino

Protesta este sábado

De forma paralela, este sábado, la ONG animalista Animanaturalis ha convocado una protesta contra la mascletà y sus efectos perniciosos para los animales y personas sensibles al ruido. La concentración tendrá lugar a las 12.00 horas frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.

"Es terrible que en pleno siglo XXI se siga promocionando la pirotecnia sabiendo que el ruido afecta a animales y personas sensibles", ha argumentado la ONG. Lo que defenderán con su protesta es el "fin del uso de la pirotecnia con ruido". "Una pirotecnia respetuosa y sin ruido es posible", han garantizado.