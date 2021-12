El juez rechaza dejar en libertad a Juana Rivas, pese al indulto parcial del Gobierno

Manuel Piñar, magistrado del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, ha denegado la petición del abogado de Juana Rivas, apoyada por la Fiscalía General del Estado, de suspender la pena de prisión de la vecina de Maracena. Piñar afirma que Rivas "podría representar un grave peligro para sus hijos".



Rivas fue condenada a dos años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido, condenado por violencia de género en 2009.

El juez Piñar no concederá la suspensión de la pena alegando que Rivas no se ha arrepentido, asegurando que en varias ocasiones ha afirmado que no se arrepiente y que "lo volvería a hacer", han recogido fuentes de El País. Piñar asegura en su auto que los artículos que regulan la suspensión de la pena "facultan pero no obligan" a suspenderla, determinando no conceder a Rivas el "beneficio" de suspender la ejecución de su condena de cárcel.

Por otro lado, Piñar ha argumentado que la madre supone un peligro para los menores, ya que hubo indicios de abusos sexuales a uno de ellos cuando estaban bajo la custodia de la madre. En el momento, se realizaron pruebas periciales forenses sobre los niños, pero el caso quedó en suspenso.

En un primer momento, el Gobierno le concedió a Rivas un indulto parcial que rebajó su pena a un año y tres meses, y los seis años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad fueron conmutados por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

La Fiscalía iba a impulsar la suspensión de la pena de prisión, tal y como se había acordado en una reunión en la sede de la Fiscalía General al más alto nivel, presidida por Dolores Delgado, pero Piñar ha denegado la suspensión.

A la reunión ha asistido Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Supremo y

los fiscales de la sala de Violencia de Género y Menores, Teresa Peramato y Eduardo Esteban. Así como Ana Tárrago, la fiscal jefe de Andalucía y el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente. También se ha reunido el fiscal del Supremo que emitió el informe sobre el indulto.

Juana Rivas fue condenada por permanecer un mes en paradero desconocido junto a sus hijos. Rivas siempre afirmó que lo hizo para protegerlos del maltrato. El padre de los niños, Francesco Arcuri, había sido condenado por violencia de género en 2009 y Rivas lo había vuelto a denunciar en 2016 en Granada.