La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha criticado este jueves que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, considere a este colectivo "un peligro para los 47 millones de españoles", ya que esta afirmación pone en riesgo a todas las personas que se encuentran en esta situación.

Una decena de personas de diferentes colectivos trans se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para expresar su malestar ante la actitud de bloqueo a la tramitación de la ley "trans" por parte del PSOE y han amenazado con ponerse en huelga de hambre indefinida si en el plazo de un mes no se registra el texto y se debate como proposición de ley.

No es la primera vez que usan esta medida de presión. La última vez lo hizo para asegurar que Podemos presentara la ley en el Congreso y luego la retiró ante el compromiso de Podemos de tramitar su ley.

Carmen Calvo dijo el pasado 4 de febrero que su principal preocupación respecto a la ley "trans" es el concepto de elegir el género "sin más que la mera voluntad o el deseo", lo que puede poner en el riesgo los criterios de identidad de 47 millones de españoles.

Mar Cambrollé, que ha estado acompañada de Natalia Aventín, presidenta de Euferoria, Familias Trans-Alidas y Erick García, presidente de Visión Trans-Aragón, ha explicado ante los medios que "es tiempo de que las personas trans" sean "iguales ante la ley", y que puedan "acceder al trabajo, a la educación y a la sanidad igual que todos".

La presidenta de la Federación Plataforma Trans se ha mostrado indignada por "la falta de colaboración" por parte del Gobierno, ya que, a su modo de ver, "la vicepresidenta Calvo ha dejado muy claro por activa y por pasiva que no quiere la ley trans", y ha calificado de "temeridad" que haya dicho que estas personas supongan un riesgo para los 47 millones de españoles.

Por ello, ha pedido a la vicepresidenta que revise sus palabras porque pueden llegar a ser "muy peligrosas".

Para llevar a cabo esta ley "trans", según Cambrollé, el Ministerio de Igualdad constituyó una mesa de trabajo con los colectivos afectados y, "tras muchos meses", se entregó el borrador.

En él han solicitado, entre otras muchas cosas, que se establezca una casilla en el DNI para "personas trans no binarias", así como un subsidio a mujeres de más de 65 años "que no pudieron acceder al mercado laboral y que hoy en día no tienen dónde vivir".

Además, Crambollé ha recordado la humillación que sufrió el pasado lunes en la Asamblea de Madrid la diputada socialista y activista transexual, Carla Antonelli, al ser citada en masculino por parte de un miembro de Vox en la Asamblea de Madrid.

La misma plataforma presentó en diciembre de 2019 una denuncia por delito de odio contra Lidia Falcon por el manifiesto contra la ley que hizo el Partido Feminista y que hace unos días la Fiscalía archivó.

Apoyo de madres y padres de menores

La presidenta de Euforia Familias Trans Aliadas, Natalia Aventín, ha declarado el apoyo de madres y padres a este ultimátum porque, según ha indicado, la "inseguridad" que sufren es "insoportable". En su caso, ha explicado, comenzó esta lucha con un menor que ahora es adulto y aún "no tiene reconocidos todos sus derechos".

El secretario general de la Federación Estatal, Eric García, ha llamado, además, a la "justicia, reparación y dignidad" del colectivo. "Estamos cansadas de luchar, estamos cansadas de discursos del odio", ha denunciado, antes de recordar que los políticos juran "acatar" la Constitución en su toma de posesión.

El colectivo ha terminado recordando que han apoyado el borrador del Ministerio de Igualdad a pesar de que es "mejorable". Y por ello, si la norma se tramita finalmente en el Congreso, van a tratar de ampliar el texto con los grupos parlamentarios reclamando la reparación del Estado con un subsidio para las personas del colectivo mayores de 65 años, que las personas trans no binarias tengan una tercera casilla o que no se exija más requisitos a los trans migrantes.