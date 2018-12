Cuando uno sabe que el 21 de diciembre es el día de mayor tráfico aéreo del año en Reino Unido, se llega a hacer una idea del caos que puede suponer que el aeropuerto de Gatwick tenga que suspender su actividad durante horas un día antes. La cifra de vuelos cancelados se cuenta por centenares, y la de los pasajeros afectados, por miles. Este jueves estaba previsto que por el aeropuerto pasaran 110.000 viajeros que no han podido despegar ni aterrizar.

Y lo peor es que diecisiete horas después de que saltara la primera alarma, los responsable del aeropuerto reconocen que son incapaces de calcular cuándo podrán reabrir, aunque ya calculan que, en el mejor de los casos, la situación seguirán afectando durante todo el fin de semana.

La decisión de suspender la actividad en Gatwick se ha tomado después de varios avistamientos de drones sobre sus pistas. El primero, el martes por la noche en torno a las 22:00 horas (hora española). Fue entonces cuando se decidió interrumpir todas las salidas y llegadas.

Vista del aeropuerto de Gatwick, en Londres, cerrado por el vuelo sin autorización de dos drones. REUTERS/Peter Nicholls

Las pistas se reabrieron nuevamente alrededor de las 04:01h, según el aeropuerto, pero se vieron obligados a cerrar otra vez 45 minutos más tarde tras "un nuevo avistamiento de drones”. En ese momento decenas de vuelos que ya estaban en el aire tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos no sólo de Londres o de Reino Unido, sino también de París o Ámsterdam.

Y a las 14.00 horas de este jueves, cuando se esperaba el anuncio de que la situación podría ir recuperándose poco a poco, Chris Woodroofe, Jefe de Operaciones de Gatwick ha confirmado que se ha producido un nuevo avistamiento que ha obligado a mantener cerradas las instalaciones. “Siendo realistas -ha dicho- nos va llevar varios días poder volver la normalidad”.

Ante cualquier malestar, los responsable del aeródromo se apresuraron a a emitir un primer comunicado (al que siguen remitiendo) en el que piden disculpas y explican que la decisión era inevitable: “La seguridad de nuestros viajeros y de todo el personal es nuestra principal prioridad.”

Los pasajeros esperan en la Terminal Sur del aeropuerto londinense de Gatwick por el cierre del aeropuerto por el vuelo de varios drones. REUTERS / Peter Nicholls

Los departamentos de seguridad gubernamentales han apuntado que el problema con este tipo de aviones no tripulados es que no pueden ser abatidos. Por eso, desde hace horas todos los esfuerzos se centran en intentar localizar los aparatos y a quienes los manejan. Más de veinte unidades de policía están rastreando la zona e incluso se ha pedido la colaboración ciudadana a la vista de lo difícil que está resultando dar con los responsables.

El Gobierno británico niega que haya pruebas de que se trate de un incidente terrorista

El portavoz de Downing Street, donde están siguiendo todo el operativo en contacto directo con los máximos responsables policiales, ha negado que haya pruebas de que se trate de un incidente terrorista y ha enfatizado que lo que ha provocado la actual situación en Gatwick “es un acto ilegal”.

La ministra de Aviación, Liz Sugg, se ha visto obligada a tener que comparecer ante la Cámara de los Lores donde ha dicho: ”Una vez que se solucione esta situación, trabajaremos con los aeropuertos para evitar un incidente de este tipo en el futuro”. Desde el partido laborista han acusado al gobierno de haber actuado de forma muy lenta a la hora de abordar la situación porque los pilotos hace tiempo que llevan reclamando medias más duras contra este tipo de aeronaves. Y han pedido que el gobierno comparezca en el parlamento para hacer una declaración pública.

Entre los vuelos afectados hay decenas de ellos con destino u origen en España. David, un biomédico que trabaja de investigador en el Hospital La Fé de Valencia y tenía previsto volver el miércoles por la mañana a casa, es uno de los perjudicados del cierre esta madrugada: “En un principio me ha sorprendido porque la gente no le hacía mucho caso a los anuncios hasta que lo han dicho varias veces por megafonía y lo han puesto en la web del aeropuerto; entonces sí que he empezado a haber un poco de pánico”.

Una pasajera espera en la Terminal Sur del aeropuerto londinense de Gatwick por el cierre del aeropuerto por el vuelo de varios drones. REUTERS / Peter Nicholls

Ha sido en ese momento cuando ha comenzado el tránsito a las ventanillas de información de las compañías aéreas y se han producido los primeros momentos de tensión entre los que ya estaban en el avión esperando el despegue o el aterrizaje.

En todo momento la respuesta de las distintas compañías aéreas que operan en Gatwick ha sido explicar a sus pasajeros que intentarían hacer todo lo posible para reubicarlos pero se trataba de una situación completamente ajena a ellos y por tanto sus opciones eran limitadas.

“En Easyjet la única alternativa que me daban era otro vuelo a Valencia el sábado pero yo lo que quería era viajar a España ya, aunque fuera a otra ciudad", explica David. Y teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, muchos han acabado optando por hacer lo mismo que él: “me he comprado otro vuelo de otra compañía a Barcelona por 250 euros y he tenido que cruzarme la ciudad en tren para llegar hasta hasta Luton, donde espero que no haya ningún problema más”.

A esta hora, la principal recomendación sigue siendo que aquellos que tenían previsto viajar, verifiquen el estado de su vuelo a través de su compañía antes de trasladarse a Gatwick.