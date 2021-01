La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido este miércoles la intervención del Gobierno de España si el Consistorio y la Comunidad de Madrid "siguen mirando para otro lado" y no solucionan el problema que está generando la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana.

"Hoy, Día de Reyes, en nuestras casas hay regalos, ilusión y luz, como todas las mañanas. Pero luz es lo que falta en las casas de los 1.800 menores de la Cañada Real que llevan más de tres meses sin agua caliente, calefacción, luz, sin poder hacer sus deberes ni jugar una vez se pone el sol", ha indicado en un vídeo.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, también ha criticado este miércoles la "inacción" el Gobierno regional ante la falta de luz de la Cañada Real ante la alerta de fuertes nevadas y frío.

"No será que no se ha dicho. No será que no se ha denunciado. Lo de la Cañada Real es impresentable", ha asegurado Gabilondo en declaraciones remitidas a los medios. El portavoz socialista ha pedido que se cumpla el "acuerdo" y la Comunidad de Madrid restablezca, con la compañía de luz Naturgy, el sistema en esta zona.

Maestre: "Los vecinos de la Cañada Real viven y sufren esta crueldad política"

Maestre ha señalado que llevan "tres meses de inacción política por parte de Ayuso y Almeida, que tienen competencias directas en Atención social y que sin embargo estos vecinos de Cañada, que son vecinos como el resto de los madrileños, viven y sufren esta crueldad política, que se ha saldado ya con decenas de intervenciones médicas, intoxicaciones, menores sometidos a unas circunstancias impropias en una ciudad desarrollada, moderna y rica como es Madrid y su comunidad".

Maestre ha resaltado que en estos tres meses la sociedad civil no ha parado de moverse, poniendo el foco en este problema, proponiendo soluciones, llamando la atención mediática y organizando movilizaciones. "Más Madrid les ha acompañado, poniendo el foco político en Ayuso y Almeida, en la Asamblea y Ayuntamiento de Madrid pero ellos solo han puesto oídos sordos", asegura.

Hoy, la portavoz municipal de Más Madrid ha vuelto a exigir la "acción inmediata" del Gobierno regional y municipal, "y en caso de que sigan en esta deriva de no mirar hacia donde estas los problemas", que intervenga el Gobierno central, "que tome cartas en el asunto para proteger la integridad, vida de estos menores, que llevan tres meses sin poder ducharse, sin calefacción, agua caliente y con los derechos humanos más básicos completamente pisoteados".