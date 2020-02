Una madre usa la censura parental para evitar que su hija asista a la visita del presidente de Murcia a su colegio

La madre de una alumna de Murcia ha utilizado la censura parental para que su hija no tenga que asistir a la visita del Gobierno murciano a su centro escolar. En declaraciones a La Sexta, esta progenitora ha señalado que no considera "oportuno" que los políticos "vayan a interrumpir".

"Yo haciendo uso del pin parental que nos han impuesto en la Región de Murcia, no he autorizado a mi hija a que esté presente con estos políticos". "Si ellos dan esas armas, las uso en contra de ellos porque no están fuera de la ley", ha dicho.

En concreto, la mujer ha entregado por escrito una carta al presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, en la que afirma que no autoriza a su hija a que "pierda ni un solo minuto lectivo por su visita" e indica que ni a su hija ni a ella le han explicado el motivo de la misma. También le ha dicho al presidente que estaba utilizado la medida en su contra, a lo que él le ha contestado que le "gusta".



"Si ellos dan esas armas, las uso en contra de ellos porque no están fuera de la ley"

Además ha aprovechado para denunciar que la censura parental "es una falta de libertad educativa". "Yo siempre he educado a mis hijos en colegios públicos y son excelentes docentes y centros. Con ese pin parental ellos están limitando lo que quieren hacer los profesores. No es algo personal de mi hija, es para hacer una llamada de atención a todos los estudiantes y a todos los padres", ha dicho.

En la misiva, además, la mujer relata cómo a su hija dependiente se le retiró la discapacidad cuando tenía 19 años: "El quitarle dicha discapacidad supone condenar a mi hija a cerrarle el 50% de sus opciones de futuro, ya sean de educación o laborales, por ello mi marido y yo estamos apoyando al máximo a mi hija en sus estudios. Bastantes problemas de carencias de materiales y personal, como para que vengan ustedes a hacerles perder clases", ha explicado.

Denuncia que su hija recibe acoso e insultos

La mujer ha denunciado también la situación que está viviendo su hija a raíz de su decisión: "Lo peor de esta situación es lo que está viviendo mi hija. Desde ayer está viviendo acoso e insultos de compañeros de su clase, está siendo terrible. Acabo de leer el chat de grupo de Whatsapp de la clase de mi hija".

"La verdad que envían unas fotos y unos insultos hacia mí muy difíciles de digerir. Mi hija es mulata y lo primero son insultos de negra, luego fotos de Hitler, de Mussolini, de Franco, la esvástica… La llaman "negra", "estás loca", nombrando a mis familiares fallecidos", ha denunciado.

"Si yo intento ejercer un derecho legal con todo el respeto del mundo, me planteo por qué los compañeros de mi hija van contra mi hija, ¿ahora como envío a mi hija mañana a este colegio?", ha cuestionado.