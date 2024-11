"Su madre está sometida a un suicidio pasivo": los muertos en vida que dejaron los asesinos de Samuel

Desde hace unos días ya no hay una tribu de periodistas, fotógrafos y cámaras esperando a las puertas de la Audiencia Provincial de A Coruña la llegada de los abogados, acusados y testigos del caso Samuel Luiz. La vista oral dura más de tres semanas, y el juicio ya no sale en las portadas. Además, la catástrofe de València ha absorbido todo el interés del ecosistema mediático del país, y las tertulias de radio y televisión ya nunca hablan de Samuel, ni los directos de los matinales de se hacen sobre la acera frente al número 1 de la calle Cigarreras, donde se encuentra la sede de la Audiencia de A Coruña, sino sobre el barro de Paiporta, Benetúser, Catarroja, el barranco del Poio...

¿Cuándo deja de ser noticia una tragedia? ¿Cuándo desaparece el lodo que suele acompañar a las riadas de dolor que provoca? ¿Cómo se miden en el tiempo la pena y el sufrimiento una vez que las aguas bajan? ¿Se curan alguna vez, se llegan a olvidar? Quizá sea imposible establecer pautas para contestar a esas preguntas si se las hacemos a una sociedad entera. Pero los expertos aseguran que sí pueden ofrecer respuestas si se refieren a individuos concretos.

Los psiquiatras, psicólogos y peritos forenses que comparecieron este miércoles en el juicio da Samuel expusieron la trágica situación que siguen padeciendo sus padres, Maxsoud Luiz y Dolores Muñiz, desde que una manada de asesinos linchó a su único hijo al grito de "¡maricón de mierda!" en la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo de la ciudad. Ambos cayeron enfermos esa misma noche a causa del estrés agudo, la ansiedad y la depresión severa que les provocó la muerte de Samuel.

Terapia psiquiátrica, psicológica y farmacológica

Ese mismo mes empezaron terapia psiquiátrica, psicológica y farmacológica, pero sólo Maxsoud las ha seguido y, aunque ha obtenido de la Seguridad Social la declaración de incapacidad permanente que le impide trabajar, empieza a recuperarse. Dolores, sin embargo, padece un trastorno depresivo con síntomas psicóticos e ideas delirantes sobre su responsabilidad en la muerte de su hijo, que la llevan a rechazar cualquier tratamiento.

"Ella lo considera un castigo divino, impuesto, cree que tiene que padecer y sufrir", sostiene Arturo Parada López, médico especialista en valoración de daño psicofísico, durante su testimonio frente al jurado a petición de la acusación particular. "Su vida consiste en salir con su marido una hora de paseo por la mañana y otra por la tarde. El resto, es decir las relaciones sociales, familiares, laborales... Prácticamente no existen", afirma.

De espaldas, la fiscal del juicio por la muerte de Samuel, llegando a la Audiencia Provincial de A Coruña, en una imagen de archivo. — J. O.

José Manuel Crespo Iglesias, médico psiquiatra con 25 años de experiencia en la sanidad pública y diplomado en Criminología, expone también ante el tribunal el sentimiento de culpa y de absoluta desesperanza que experimenta desde hace tres años y cuatro meses la madre de Samuel, sometida desde su muerte a un lento "suicidio pasivo" que va aumentando poco a poco el daño funcional que lo provoca. "El pronóstico es muy malo. Si no recibes tratamiento, cuando más tiempo transcurre con todos esos síntomas activos, más difícil es que puedas recuperarte", añade.

Desde que mataron a Samuel, la vida de Maxsoud y Dolores se ha embarrado de dolor: padecen insomnio, sueñan pesadillas cuando consiguen dormirse y experimentan con frecuencia ansiedad y angustia, explica Belén Peña, la primera psicóloga clínica que empezó a tratarles apenas una semana después del crimen.

Depresión mayor de evolución crónica

Peña los derivó a una psiquiatra, Sonia Segade, que ahora ya sólo trata a Maxsoud y que ayer confirmó el mismo diagnóstico y sus traumáticas secuelas: "Tristeza profunda, dificultad para experimentar cualquier sensanción de placer o disfrute, problemas de sueño y concentración ...". Segade sólo pudo ver dos veces a Dolores, en agosto y septiembre de 2021. Pero ya entonces pudo comprobar que padecía "un estrés traumático brutal". "Es una depresión mayor de evolución crónica", que se agrava por su rechazo a recibir tratamiento", concluye la experta.

A los padres de Samuel los evaluaron también dos psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), Máximo Rodríguez Vázquez y Juan Molina, que confirmaron sobre el estrado el mismo diagnóstico y las enormes secuelas que sufren. "Forma parte de la enfermedad no reconocer la enfermedad", advirtieron.



Su dictamen es relevante porque de él se deducirán las indemnizaciones a las que tendrán que hacer frente los acusados del asesinato de Samuel –Diego Montaña, Catherine Silva, Kaio Amaral, Alejandro Míguez y Alejandro Freire– si son finalmente condenados.

A efectos de esas indemnizaciones, el informe pericial oficial contabiliza 530 días de baja de Maxsoud, es decir desde que mataron a Samuel hasta que se inició en la Seguridad Social el procedimiento de su incapacidad permanente. En el caso de Dolores son sólo 78 días, desde el 3 de julio hasta que se tuvo constancia de que no quería seguir tratamiento. En total son 608. Desde que la muerte de Samuel arrasó de barro y dolor sus vidas han pasado 866 días.

Alejandro Freire, ‘Yumba’, entre su abogado (derecha) y de Alejandro Míguez. — Cabalar / EFE