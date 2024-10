El padre de Samuel Luiz: "Lo que hicieron con mi hijo fue odio, ni a un perro se le deja tirado"

El padre de Samuel Luiz, Maxsoud Luiz, ha ratificado que su hijo nunca tuvo un problema cuando salía por la noche. "Nunca bebió, no le gustaba estar en peleas", ha expuesto, muy emocionado y con lágrimas, en una nueva sesión que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña con Tribunal del Jurado.



"Me quitaron a quien más amaba", ha sentenciado para incidir en que lo que hicieron con él fue "odio". "Ni a un perro se le deja tirado en una cuneta", así lo ha explicado en una nueva vista con testificales el padre de la víctima, asesinada por una paliza mortal en la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo coruñés.



"Le enseñé valores porque en mi casa yo no los aprendí", ha incidido para asegurar que Samuel, que trabajaba y estudiaba, era "su mejor amigo". Además ha dejado claro que nadie puede hablar mal de su hijo porque "era un ejemplo de educación".



"Me quitaron un brillo"

Al ser preguntado por la fiscal sobre qué supuso para él el asesinato de su hijo, ha dicho: "Me quitaron a quien más amaba, me quitaron un brillo que había en nosotros". Asimismo, ha añadido: "Nos quitaron todo, como a cualquier padre o madre cuando se les arranca un hijo pierde el rumbo", ha añadido.



Durante su testimonio también ha criticado a los medios de comunicación. "Las imágenes que salen están matando al amor de mi vida", ha declarado sobre la madre de la víctima. "Yo no vendo a mi hijo", ha apostillado, después, refiriéndose a lo que le ofrecieron por salir en ellos. En cuanto a la condición sexual de Samuel, ha precisado que no solo lo sabía por su vestimenta sino "por las cosas que encontró en casa". Todo ello sin preguntas de los abogados de la defensa.

Las penas

Los acusados, Diego M.M., Catherine S.B., Kaio A.S.C., Alejandro M.R. y Alejandro F.G., se enfrentan a penas que oscilan entre los 22 y los 27 años de cárcel por asesinato con enseñamiento y alevosía.



A los dos primeros, las acusaciones les imputan agravante de discriminación por orientación sexual de la víctima y al tercero se le añade el presunto robo con violencia del móvil de Samuel. Las defensas, por su parte, solicitan la absolución.



"Vio y presenció", ha dicho el letrado de Diego M.M., a la entrada a la Audiencia, sobre su cliente al que las acusaciones y algunos de los testimonios aportados ya en el juicio lo sitúan como la persona que inició la agresión y también lo golpeó posteriormente, con insultos de "maricón de mierda".



Algunos testigos han dicho de Alejandro F.G. que era quien agarraba a la víctima por el cuello. Mientras tanto, otros han manifestado que se observó a Kaio A.S.C. cargando la pierna para lanzar una patada, sin confirmar si la llegó a dar.



Las acusaciones han pedido que se traiga a través de las fuerzas policiales a uno de los testigos que no compareció en otra jornada. Se había notificado que estaba en Francia "cuidando de su abuelo en el hospital" y que no podría acudir. Si bien ya se le había comunicado la imposición de una sanción de 600 euros por no asistir con anterioridad, al final, la magistrada ha acordado adoptar esa medida.