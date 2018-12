Malta recibe a los migrantes rescatados por el pesquero español

Los once migrantes que permanecían a bordo del pesquero español Nuestra Madre Loreto llegaron este domingo a Malta, después de permanecer en alta mar desde que fueran rescatados el pasado 22 de noviembre frente a las costas de Libia. Las once personas —nueve hombres adultos y dos menores— fueron acogidas en un barco de la Guardia Costera maltesa y después desembarcaron en el puerto de Haywharf, en La Valeta, informó el periódico Times of Malta en su página web.

El diario indica que el Gobierno maltés trata ahora de acordar el reparto de estos inmigrantes con otros países como España. El transbordo de estas personas desde el Nuestra Señora Loreto a la nave maltesa se produjo esta mañana de domingo a unas 13 millas de la costa de ese país, en el confín de sus aguas territoriales.

El pesquero español rescató a 12 migrantes el pasado 22 de noviembre frente a las costas de Libia y desde entonces ha estado a la espera de que algún país cercano aceptara el desembarco de estas personas, a pesar de sus continuos llamamientos de ayuda.

Según los migrantes, viajaban en una pequeña embarcación cuando fueron localizados por una patrullera libia, algunos de ellos se tiraron al agua y fueron rescatados por el pesquero español, que hasta ahora no había encontrado un puerto en el que recalar.

Uno de ellos fue evacuado de urgencia el pasado 30 de noviembre a Malta al presentar un grave cuadro de debilidad y deshidratación después de navegar durante unos diez días.

Tras la espera en alta mar y para no llevar a los rescatados a Libia, el pesquero de Santa Pola (Alicante) decidió la pasada noche regresar a España desoyendo las indicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que instó a cumplir las leyes internacionales y dirigirse al puerto más seguro y cercano.

Con posterioridad le fue comunicado un acuerdo para dirigirse rumbo a Malta.