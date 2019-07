El verano es la época del año donde se visibiliza de forma más explícita el maltrato animal. Se estima que en esta estación se torturará y matará a más de 60.000 animales durante las fiestas populares en España, según informes de Equo. Y también se abandonarán numerosos animales con motivo de la salida vacacional. La cifra de abandonos, en torno a 138.000 anuales, no ha decrecido en los últimos cuatro años, según la Fundación Affinity.



Las noticias sobre episodios de maltrato animal son una constante que se recoge en nuestras páginas con desoladora frecuencia. Muestran que la brutalidad hacia los animales marca la realidad de nuestro país en pleno siglo XXI. En fiestas populares, espectáculos, fincas y domicilios, hay animales sometidos a todas las variedades del sufrimiento, como se analiza de forma exhaustiva en nuestro reciente especial Animalismo o barbarie.

Una parte de este maltrato se viste de tradición, y se expande por nuestro país, al mismo tiempo que entre la ciudadanía crece la conciencia de que “ciertos usos de los animales son moralmente incorrectos”, en palabras de Marta Tafalla, doctora en Filosofía y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona especializada en ética y estética. En los últimos años, cada vez más personas, especialmente entre los jóvenes, se cuestionan la crueldad que hay detrás de acciones aparentemente irrelevantes.

En los últimos años, la legislación avanza hacia esta sensibilidad, aunque no al ritmo adecuado. Las penas máximas de prisión por maltrato animal sólo alcanzan los 18 meses y no constituyen una respuesta suficiente para las acciones de los maltratadores extremos. Además, el Código Penal deja fuera de la consideración de delito el maltrato a los animales salvajes. Graves maltratos a seres sintientes como los zorros, los jabalíes o los lobos no conllevan ningún tipo de pena actualmente en la legislación española.

Las penas máximas de prisión por maltrato animal sólo alcanzan los 18 meses

En mayo de 2016 se produjo una primera gran victoria para el movimiento animalista, con la prohibición de alancear al toro en el campo en el llamado Torneo del Toro de la Vega, de Tordesillas. Pero son muchas más las fiestas, como la Rapa das Bestas, las peleas de gallos, las luminarias de San Bartolomé, las corridas de gansos o el toro júbilo de Medinaceli, donde los animales sufren y mueren para ser carne de diversión de algunas personas. Callar y consentir todas estas situaciones implica ser cómplice de estos hechos.

El cambio legislativo requiere un cambio de conciencia social y el apoyo de miles de personas para impulsarlo. Para un periódico comprometido socialmente como Público, denunciar el maltrato animal y señalar a quienes lo producen es una de sus responsabilidades editoriales.

Por esta razón, te pedimos que te sumes a nuestra petición de firmas para exigir una reforma de nuestro Código Penal que aumente el castigo para los maltratadores e incluya a los animales salvajes entre los seres protegidos. La acción estará presente en las páginas de Público, y en nuestras redes sociales con las etiquetas #AnimalismoOBarbarie y #MaltratoAnimal.