La sentencia de la Audiencia de Barcelona del pasado jueves, que condenó a cinco de los seis acusados por un delito de abuso y no por agresión sexual a los responsables de una violación múltiple ocurrida en Manresa en octubre de 2016, ha vuelto a incendiar las redes sociales y a organizar una respuesta masiva. En un sólo día, decenas de organizaciones se pusieron de acuerdo en convocar movilizaciones en protesta.

Entre el jueves que se conociera la sentencia y este domingo, más de 100 organizaciones y colectivos se han adherido a las concentraciones que se realizarán este lunes en más de 40 ciudades de toda España. Bajo el lema No es abuso es violación y utilizando el hashtag #BastaYadeJusticiaPatriarcal, exigirán en las calles nuevamente la modificación urgente del Código Penal para que se elimine el delito de abuso y para que cualquier penetración sin consentimiento sea considerada una violación.

El hecho de que la joven de Manresa hubiera estado bajo los efectos del alcohol fue determinante para que el tribunal decidiera que se trataba de un abuso sexual y no de una agresión, puesto que para que esta última se produzca es necesaria la intimidación y la violencia, cosa que, en contra de la visión de la fiscalía, no existió para el tribunal.

Organizaciones convocantes de las marchas contra la sentencia este lunes 4 de noviembre

El hecho de que se siga midiendo el tipo de delito en relación a la actitud o el comportamiento de la víctima (si se defendió, si estaba consciente, si se negó o dio su consentimiento...) es algo anacrónico para muchas juristas feministas, que estos días han reclamado que se modifique el Código Penal para que no exista el delito de abuso y que las sentencias no sigan revictimizando a las víctimas.

Sin cambios en año y medio

Este cambio en la calificación de los delitos sexuales en la legislación surgió con fuerza tras conocerse la primera sentencia del caso de La Manada de Pamplona en abril de 2018. El hecho de que los hechos probados en dicha sentencia apuntaran a una violación de libro y la decisión de la Audiencia de Pamplona de condenar a los cinco acusados por abusos, obligó al entonces Ministro de Justicia, Rafael Catalá, a encargar un informe sobre la necesidad de modificar la legislación.

Más de año y medio después de estos hechos, el Código Penal sigue sin modificarse. El grupo de expertos puso sobre la mesa del Gobierno (en manos del PSOE) las conclusiones de su informe. En él recomiendan, entre otras cosas, eliminar del Código Penal el delito de abusos sexuales y dejar sólo uno de agresiones o violación, eliminando de esta forma la necesidad de dilucidar si se produce o no violencia e intimidación. El Gobierno avanzó en este texto, pero no fue debatido en el Congreso al convocarse elecciones generales.

Si bien varias juristas entienden que la sentencia de La Manada de Pamplota y esta violación múltiple en Manresa no son similares, todas apuntan a que se hace necesario el cambio de los delitos sexuales en el Código Penal. Según éste, si la víctima tiene su voluntad anulada por los efectos de alguna sustancia, no existe violencia o intimidación. Por ello, muchas apuntan a que en este caso no se trata de un tema de interpretación judicial, sino de un problema en la ley que es necesario subsanar.

Las concentraciones tendrán lugar en distintas ciudades. En Madrid se realizará a las 19 horas ante el Ministerio de Justicia (San Bernard, 45), en Sevilla ante el Ayuntamiento de la ciudad. En Barcelona se ha convocado a partir de las 18 horas en la Plaçs de Sant Jaume y en Bilbao convocan a las 20 horas en la Plaza Moyua. Consulta el resto de convocatorias en el twitter o Facebook de la Plataforma 7N Contra las violencias machistas.