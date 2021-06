Médicos de Madrid organizan dimisiones en bloque de sus cargos en centros de salud en protesta por la gestión de Ayuso

Médicos de familia de la Comunidad de Madrid se están organizando para renunciar en bloque a sus responsabilidades como directores de centros de salud, tutores de nuevos residentes o responsables de comisiones. La decisión llega después de que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Ayuso "menosprecie" el trabajo de la Atención Primaria, sin reconocer el colapso de los centros de salud y las interminables agendas que tienen que asumir los facultativos, que son consecuencias de la falta de inversión y de profesionales.

La gota que colmó el vaso para que se planteen estas dimisiones fueron las declaraciones de la gerente de Atención Primaria, Sonia Martínez Machuca, en un webinario del pasado 8 de junio. En este seminario telemático estuvieron muchos médicos y varios de los presentes comparten que el discurso de la gerente "menospreció" el trabajo de los sanitarios, llegando a culpar a los centros de salud de la saturación de los hospitales o señalando que eran los médicos de familia los responsables de la "mala imagen" que tiene una parte de la ciudadanía que cree que los centros de salud están vacíos o cerrados.

Este discurso se aleja mucho de la realidad ya que los médicos tienen agendas infinitas —en muchos centros tienen que atender hasta 70 pacientes al día— y, si bien atienden tanto de forma presencial como telemática, no llegan a cubrir todos por la falta de médicos. "Las declaraciones molestaron mucho porque en la Atención Primaria hay casi más trabajo que nunca. Hubo un levantamiento desde un centro de salud y varios médicos nos pidieron que lideráramos una iniciativa para rechazar esta comunicación. Se decidió emprender un protesta con dimisiones de responsabilidades dentro de los centros de salud", explica a Público María Justicia, presidenta de Atención Primaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS).

Desde el sindicato aún no han recogido los datos de cuántos profesionales han renunciado a sus responsabilidades pero esperan tenerlos entre el jueves y el viernes, cuando se cumple una semana desde que sacaron el comunicado y difundieron los textos para facilitar a los sanitarios la presentación de las dimisiones.

Pero esto, como señala Inma Martín, responsable de Atención Primaria de Unión General de Trabajadores (UGT), son declaraciones que llegan en un contexto de gran sobrecarga de trabajo. "Cada vez hay menos recursos y hay una falta importante de suplentes. Cada vez hay más trabajo y menos personal, y la sensación de los profesionales es que no hay un interés político en la Atención Primaria", lamenta la sindicalista.

Este conflicto ha coincidido con la dimisión del director de la dirección asistencial norte de Atención Primaria de Madrid, tal y como se comunicó este lunes a los trabajadores y se ha difundido por las redes sociales. Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad afirman a Público que esta dimisión no tiene nada que ver con las declaraciones y que es una renuncia a este cargo que se había planteado hace ya tiempo. Desde los sindicatos tampoco lo pueden confirmar pero desde Amyts sí insisten en que ha sido una iniciativa que ha salido "desde abajo" y que esperan que tenga su repercusión, sobre todo, en las renuncias a las responsabilidades en comisiones ya que por este trabajo no se obtiene ninguna prebenda.

Directivos, a la Consejería de Sanidad: "Volcasteis en nosotros las deficiencias de un sistema que hace aguas"

Independientemente de la iniciativa, el malestar ha sido general entre todos los profesionales y ha habido otras protestas. Los equipos directivos de los centros de salud de la Dirección Asistencial Noroeste mandaron una carta a la Consejería de Sanidad que lo manifestaba lo siguiente: "No podemos expresar otra cosa que tristeza y decepción. Hablasteis con el discurso de un usuario que solo se guía por la superficie de lo que ve, no como nuestra gerencia que conoce nuestro esfuerzo. Nos culpasteis de la carga hospitalaria, de la que no somos responsables, en lugar de defendernos ante las quejas. Nos hablasteis en un tono recriminatorio más propio para emplearlo en adolescentes, que no con profesionales que hemos demostrado sobradamente nuestra implicación. Volcasteis en nosotros las deficiencias de un sistema que hace aguas por muchos motivos, entre otros, la falta de cuidado a sus trabajadores, y unas condiciones de trabajo que no atraen a los nuevos profesionales".

Miedo de los sanitarios a que la situación siga empeorando

Más allá de esto, lo que destacan varios de los profesionales consultados es que es el momento de hacer algo porque temen que todo vaya a peor. Esperan que las últimas movilizaciones eviten el cierre de los centros de salud en verano pero las deficiencias se notarán igualmente porque el problema es la falta de profesionales. Por esto, Justo teme que lo que sufra durante los últimos meses es un "empeoramiento".

Los médicos tienen una sobrecarga mayor al recuperar actividades como las renovaciones de recetas

Además, ya están padeciendo una sobrecarga aún mayor por el fin del estado de alarma sin que realmente se haya superado la pandemia y no se haya organizado bien. Por ejemplo, desde el confinamiento, las recetas electrónicas de los pacientes crónicos se han ido renovando desde Farmacia directamente. Ahora esto se ha acabado y los médicos tienen que encargarse de las renovaciones, valorando a cada paciente, pero con un problema añadido: los médicos tienen incluso más pacientes asignados de los que tendrían en su cupo normal porque hay enfermos que no tienen facultativos asignados. Hay unas 800 vacantes que están sin cubrir, según los datos que explica Justicia.

Tampoco hay esperanzas de que se cubran estas plazas porque el plan de Ayuso para Atención Primaria realmente supone un recorte más al reducir casi en 2.000 profesionales las actuales e infradotadas plantillas de los centros de salud, según denunció Comisiones Obreras (CCOO) tras recibir el plan en la Mesa Sectorial. Siguiendo estos cálculos, la primera línea del sistema sanitario público pasaría de tener 14.555 profesionales a 12.669 en los próximos cinco años.