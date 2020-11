El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este viernes a Rabat (Marruecos) para reunirse con su homólogo, el ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Laftit, con quien abordará la crisis migratoria en Canarias poniendo en valor los "buenos resultados" de la colaboración entre ambos países en 2019. Todo ello debido a que en las últimas semanas se está produciendo un aumento de las llegadas de migrantes al archipiélago.

Según explican fuentes de Interior, Grande-Marlaska destacará en su séptimo viaje oficial a Marruecos los éxitos alcanzados el año pasado, cuando se consiguió "revertir la tendencia creciente de llegadas irregulares en el año 2018 con un descenso del 50%". "Son una muestra del camino a seguir en la actualidad, especialmente en lo relativo a las salida hacia las Islas Canarias", apuntan desde el Ministerio.

Interior ha señalado que este viaje forma parte de la agenda internacional de Grande-Marlaska, "centrada especialmente en la cuestión migratoria, y que en los últimos meses le ha llevado a visitar Argelia, Túnez y Mauritania".

El programa del viaje contempla una reunión a las 11.00 horas local con Abdelouafi Laftit para, posteriormente, atender a los medios de comunicación. El ministro estará acompañado por la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior, Elena Garzón, y por el embajador de España ante el Reino de Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner.

Interior ha recordado que Fernando Grande-Marlaska ha realizado diferentes viajes a países africanos desde el año 2018, cuando llegó al Ministerio: Argelia (3 viajes); Costa de Marfil (2); Gambia (1); Ghana (1); Marruecos (7); Mauritania (2); República de Guinea (2); Senegal (1); y Túnez (1).

Piden una política de derivaciones hacia el resto de España

Ante la grave situación que se está produciendo en Canarias, desde hace unas semanas, piden una política de derivaciones hacia el resto de España. El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha pedido una política de derivaciones hacia el resto de Comunidades Autónomas para poder compartir la carga de la migración irregular que está sufriendo el archipiélago, donde han llegado en lo que va de año unas 18.000 personas a bordo de pateras y cayucos.

Pérez: "Esto, que dice Europa para el conjunto de los países, lo dice Canarias para el conjunto del territorio nacional"

Así lo ha afirmado este jueves durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde añadió que las islas están dispuestas a asumir la parte que le corresponda de una manera razonable de solidaridad y atendimiento a los migrantes africanos.

"Canarias --continuó-- de ninguna manera rehúsa contribuir y colaborar. No es nuestra posición la de decir que no aceptamos ninguna de las complicaciones que se derivan de la situación de la migración irregular". Pérez resaltó que de la misma manera que afirma esto, el Gobierno regional dice también que el resto de España y de Europa "debe asumir su parte".

Recordó aquí que la propia Unión Europea despliega una política y propone acuerdos para repartir la carga que significa la migración entre todos los territorios. "Esto, que lo dice Europa para el conjunto de los países, lo dice Canarias para el conjunto del territorio nacional", aseveró.



Sin respuesta sobre lo ocurrido este martes

En cuanto a lo ocurrido el pasado martes, cuando se liberó a unas 227 personas que permanecían en el Muelle de Arguineguín sin dinero, comida ni sitio donde dormir, el portavoz señaló que se trató de una anomalía por la que Canarias no ha recibido aún una respuesta.

"Pero se nos anuncia que la habrá", expuso. Además, respecto a los migrantes que viajaron de Gran Canaria a Tenerife para coger un barco a Huelva, donde no se les dejó embarcar, señaló que la Delegación del Gobierno ha insistido en que varias decenas de ellos pudieron viajar a la península. "Insisten desde la Delegación -prosiguió- en que no se trataba de una medida radical pero, en cualquier caso, no nos parece que lo que lo que ocurrió fuera algo que deba admitirse".